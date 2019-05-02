ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как в Бресте доехать до кладбища на Радуницу: график движения автобусов

03.05.2019 08:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

График движения городских автобусных маршрутов №№ 13, 13Б, 13 В, 21Б в Бресте на Радуницу будет изменен. 4, 5, 7 мая будет увеличено количество рейсов по маршруту № 13, 4, 5, 6, 7 мая будет увеличено количество рейсов по маршруту № 21Б.


7 мая 2019 г. будут курсировать маршруты № 13Б «м-рн Вулька — кладбище «Плоска» (по ул. Рябиновая, ул. Сябровская, ул Суворова, ул. Волгоградская, ул. Луцкая, ул. 28 июля, ул. Пионерская) и № 13 В «ЦГБ — Кл. Плоска» (по ул. Стафеева, ул. Гродненская, ул. Орловская, Партизанский проспект, ул. Я. Купалы, ул. Пионерская).

4 и 10, 11 мая 2019 г. все городские автобусные маршруты будут работать по расписанию буднего дня; 5, 6, 7, 8, 9 мая — по расписанию выходного дня.

Маршрут № 13

«Газоаппарат — кладбище «Плоска»

4 мая: Газоаппарат 08.45 09.22 09.46 10.00 10.23 10.52 11.05 12.05 12.40 13.42 14.00 14.45 14.55 15.10 16.15 16.48

Кладбище «Плоска» 09.15 09.51 10.16 10.30 10.52 11.23 11.35 12.35 13.10 14.12 14.30 15.15 15.25 15.40 16.49 17.19

5 мая: Газоаппарат 08.16 08.45 09.16 09.46 10.00 10.14 10.52 11.05 11.21 12.05 12.40 13.13 13.42 14.00 14.20 14.55 15.10 15.20 16.15 16.46

Кладбище «Плоска» 08.44 09.15 09.44 10.16 10.30 10.50 11.23 11.35 11.49 12.35 13.10 13.44 14.12 14.30 14.48 15.25 15.40 15.52 16.49 17.13

6 мая: Газоаппарат 08.16 09.16 10.14 11.21 13.13 14.20 15.20 16.46

Кладбище «Плоска» 08.44 09.44 10.50 11.49 13.44 14.48 15.52 17.13

7 мая: Газоаппарат 08.16 09.05 09.22 09.35 09.45 09.55 10.05 10.15 10.25 10.35 10.47 10.54 11.05 11.15 11.30 11.40 11.50 11.58 12.08 12.20 12.43 12.55 13.10 13.25 13.40 13.56 14.10 14.30 14.40 14.55 15.11 15.25 15.42 15.50 16.05 16.19 16.33 16.48

Кладбище «Плоска» 08.48 09.33 09.50 10.03 10.15 10.28 10.37 10.50 11.00 11.10 11.20 11.30 11.40 11.50 12.05 12.15 12.26 12.31 12.44 12.57 13.18 13.31 13.46 14.00 14.09 14.32 14.46 15.04 15.10 15.25 15.41 15.56 16.15 16.21 16.35 16.49 17.03 17.17

Маршрут № 13Б

(по ул. Рябиновой — Сябровской — Суворова — Волгоградской — Луцкой — 28-го Июля — Пионерской)

Только 7 мая: Вулька 08.40 09.16 10.25 11.00 13.02 13.50 14.50 15.35

Кладбище «Плоска» 09.29 10.05 11.14 11.49 13.51 14.40 15.38 16.23

Маршрут № 13В

(по ул. Стафеева — Гродненской — Орловской — Партизанскому пр-ту — Я. Купалы — Пионерской)

Только 7 мая: ЦГБ 08.25 09.14 10.05 10.57 11.50 13.30 14.20 15.10 16.00

Кладбище «Плоска» 09.12 10.01 10.53 11.44 12.38 14.17 15.06 15.56 16.46

Маршрут № 21Б

4 мая: Газоаппарат 09.05 09.15 10.23 10.50 11.00 11.14 12.15 12.31 13.32 14.00 15.19 16.40

Кладбище «Северное» 09.43 09.52 11.00 11.27 11.40 11.52 12.52 13.08 14.10 14.38 16.00 17.16

5 мая: Газоаппарат 09.15 10.07 10.50 11.14 11.32 12.31 12.50 13.32 14.00 14.50 15.19 16.40

Кладбище «Северное» 09.52 10.45 11.27 11.52 12.10 13.08 13.30 14.10 14.38 15.27 16.00 17.16

6 мая: Газоаппарат 09.15 10.07 10.50 11.14 11.32 12.31 12.50 13.32 14.00 14.50 15.19 16.40

Кладбище «Северное» 09.52 10.45 11.27 11.52 12.10 13.08 13.30 14.10 14.38 15.27 16.00 17.16

7 мая: Газоаппарат 08.15 08.55 09.15 09.40 10.07 10.20 10.35 10.50 11.05 11.14 11.32 11.44 12.00 12.31 12.50 13.05 13.20 13.32 14.00 14.20 14.38 14.50 15.19 15.40 16.20 16.40 17.00

Кладбище «Северное» 08.55 09.35 09.52 10.20 10.45 11.00 11.15 11.27 11.45 11.52 12.10 12.25 12.40 13.08 13.30 13.44 13.58 14.10 14.38 15.00 15.18 15.27 16.00 16.20 16.58 17.16 17.40.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
График движения городских автобусных маршрутов №№ 13, 13Б, 13 В, 21Б в Бресте на Радуницу будет изменен. 4, 5, 7 мая будет увеличено количество рейсов по маршруту № 13, 4,...
 
Новости дня
Новости общества
 
В витебские дворы после неудачного эксперимента возвращаются дворники. Репортаж TUT.BY
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика