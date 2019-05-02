Как в Бресте доехать до кладбища на Радуницу: график движения автобусов

Источник материала: Tut.by

График движения городских автобусных маршрутов №№ 13, 13Б, 13 В, 21Б в Бресте на Радуницу будет изменен. 4, 5, 7 мая будет увеличено количество рейсов по маршруту № 13, 4, 5, 6, 7 мая будет увеличено количество рейсов по маршруту № 21Б.





7 мая 2019 г. будут курсировать маршруты № 13Б «м-рн Вулька — кладбище «Плоска» (по ул. Рябиновая, ул. Сябровская, ул Суворова, ул. Волгоградская, ул. Луцкая, ул. 28 июля, ул. Пионерская) и № 13 В «ЦГБ — Кл. Плоска» (по ул. Стафеева, ул. Гродненская, ул. Орловская, Партизанский проспект, ул. Я. Купалы, ул. Пионерская).

4 и 10, 11 мая 2019 г. все городские автобусные маршруты будут работать по расписанию буднего дня; 5, 6, 7, 8, 9 мая — по расписанию выходного дня.

Маршрут № 13

«Газоаппарат — кладбище «Плоска»

4 мая: Газоаппарат 08.45 09.22 09.46 10.00 10.23 10.52 11.05 12.05 12.40 13.42 14.00 14.45 14.55 15.10 16.15 16.48

Кладбище «Плоска» 09.15 09.51 10.16 10.30 10.52 11.23 11.35 12.35 13.10 14.12 14.30 15.15 15.25 15.40 16.49 17.19

5 мая: Газоаппарат 08.16 08.45 09.16 09.46 10.00 10.14 10.52 11.05 11.21 12.05 12.40 13.13 13.42 14.00 14.20 14.55 15.10 15.20 16.15 16.46

Кладбище «Плоска» 08.44 09.15 09.44 10.16 10.30 10.50 11.23 11.35 11.49 12.35 13.10 13.44 14.12 14.30 14.48 15.25 15.40 15.52 16.49 17.13

6 мая: Газоаппарат 08.16 09.16 10.14 11.21 13.13 14.20 15.20 16.46

Кладбище «Плоска» 08.44 09.44 10.50 11.49 13.44 14.48 15.52 17.13

7 мая: Газоаппарат 08.16 09.05 09.22 09.35 09.45 09.55 10.05 10.15 10.25 10.35 10.47 10.54 11.05 11.15 11.30 11.40 11.50 11.58 12.08 12.20 12.43 12.55 13.10 13.25 13.40 13.56 14.10 14.30 14.40 14.55 15.11 15.25 15.42 15.50 16.05 16.19 16.33 16.48

Кладбище «Плоска» 08.48 09.33 09.50 10.03 10.15 10.28 10.37 10.50 11.00 11.10 11.20 11.30 11.40 11.50 12.05 12.15 12.26 12.31 12.44 12.57 13.18 13.31 13.46 14.00 14.09 14.32 14.46 15.04 15.10 15.25 15.41 15.56 16.15 16.21 16.35 16.49 17.03 17.17

Маршрут № 13Б

(по ул. Рябиновой — Сябровской — Суворова — Волгоградской — Луцкой — 28-го Июля — Пионерской)

Только 7 мая: Вулька 08.40 09.16 10.25 11.00 13.02 13.50 14.50 15.35

Кладбище «Плоска» 09.29 10.05 11.14 11.49 13.51 14.40 15.38 16.23

Маршрут № 13В

(по ул. Стафеева — Гродненской — Орловской — Партизанскому пр-ту — Я. Купалы — Пионерской)

Только 7 мая: ЦГБ 08.25 09.14 10.05 10.57 11.50 13.30 14.20 15.10 16.00

Кладбище «Плоска» 09.12 10.01 10.53 11.44 12.38 14.17 15.06 15.56 16.46

Маршрут № 21Б

4 мая: Газоаппарат 09.05 09.15 10.23 10.50 11.00 11.14 12.15 12.31 13.32 14.00 15.19 16.40

Кладбище «Северное» 09.43 09.52 11.00 11.27 11.40 11.52 12.52 13.08 14.10 14.38 16.00 17.16

5 мая: Газоаппарат 09.15 10.07 10.50 11.14 11.32 12.31 12.50 13.32 14.00 14.50 15.19 16.40

Кладбище «Северное» 09.52 10.45 11.27 11.52 12.10 13.08 13.30 14.10 14.38 15.27 16.00 17.16

6 мая: Газоаппарат 09.15 10.07 10.50 11.14 11.32 12.31 12.50 13.32 14.00 14.50 15.19 16.40

Кладбище «Северное» 09.52 10.45 11.27 11.52 12.10 13.08 13.30 14.10 14.38 15.27 16.00 17.16

7 мая: Газоаппарат 08.15 08.55 09.15 09.40 10.07 10.20 10.35 10.50 11.05 11.14 11.32 11.44 12.00 12.31 12.50 13.05 13.20 13.32 14.00 14.20 14.38 14.50 15.19 15.40 16.20 16.40 17.00

Кладбище «Северное» 08.55 09.35 09.52 10.20 10.45 11.00 11.15 11.27 11.45 11.52 12.10 12.25 12.40 13.08 13.30 13.44 13.58 14.10 14.38 15.00 15.18 15.27 16.00 16.20 16.58 17.16 17.40.