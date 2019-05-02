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В витебские дворы после неудачного эксперимента возвращаются дворники. Репортаж TUT.BY

03.05.2019 08:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале апреля власти города признали, что «Зеленхоз», который занимался уборкой дворов в последние 2,5 года, не справляется с этим. Решили вернуться к старой схеме: на каждый двор по дворнику. Со среды, 2 мая, уборкой придомовых площадок вновь занимается ЖРЭТ. Корреспондент TUT.BY посмотрел, появились ли во дворах долгожданные люди, поддерживающие чистоту и порядок.


Двор возле дома № 61 корпус 1 на улице «Правды» — такая картина тут практически каждый день

Мы прошли по дворам на улицах Терешковой, «Правды» и Смоленской, начали ровно в 6 часов утра — именно в это время и начинается рабочий день у дворников.

На часах 6.15. Обошли территории уже десятка многоэтажек, но работников с метлой нигде не увидели: или они решили подольше поспать, или мы просто ходили не там, где они в этот момент трудились — на одного человека ведь приходится несколько дворов.

Нельзя сказать, что дворы утопают в грязи. Видимо, основной мусор после того как растаял снег, все-таки уже убрали.

Зато нередко бросались в глаза контейнерные площадки со свалками возле мусорных баков. Но за порядком здесь должны следить не ЖЭУ, а «Спецавтобаза». К ней, кстати, были претензии со стороны Комитета госконтроля. (Пожаловаться на некачественный вывоз мусора горожане могут по телефону санитарной колонны спецавтобазы: 80 212 22−76−32).


В 6.20 на улице «Правды» уже трудилась группа рабочих «Гордормоста» — убирали мусор вдоль дороги.

— Мы с «Зеленхозом» и ЖРЭТом — разные фирмы. Но люди часто принимают нас за дворников — наверное, потому что на нас в чем-то похожая спецодежда. И за то, что дворы зимой и ранней весной плохо убирали, ругались на нас. Но мы к дворам отношения никакого не имеем. Наша забота — дороги, — пояснил один из мужчин.


Первого дворника удалось встретить в половине седьмого возле дома № 66 корпус 4 на улице «Правды». Возле многоэтажки, как на наш взгляд, было чисто, но женщина наметанным глазом все же находила то тут, то там мелкий мусор и собирала в совок.

Лена, так представилась дворник, рассказала, что начинает работу в 6.30, а сегодня даже приехала немножко раньше:

— Этот дом кооперативный. Уборка здесь не относится ни к «Зеленхозу», ни к ЖЭУ. Мою работу оплачивают сами жильцы. Я стараюсь работать хорошо. Жильцы, как мне кажется, довольны. Но работа наша нелегкая. Раньше я трудилась дворником в ЖЭУ. Так нас задействовали не только во дворах, но и на уборке города. Целый день тогда была на ногах.


Примерно в 6.50 увидели еще одного дворника, Анатолия Александровича — он неторопливо наводил порядок в своем инвентаре в подсобном помещении в здании общежития индустриально-педагогического колледжа на улице Терешковой. За работой мужчины наблюдал миролюбивый пес.

Дворник не захотел фотографироваться и был не особо расположен к беседе:

— Мало ли, я что-то не так скажу, а потом начальство почитает и будет ругаться.

— За что оно будет ругаться? За то, что вы молодец — спозаранку уже на ногах и помогаете городу быть чистым? Вот во сколько вы сегодня начали работать?

— В шесть утра. Иногда, бывает, начинаю в половине седьмого. Смотрю, сколько у меня работы: если много — прихожу пораньше. Территория моя большая — все вокруг общежития и дальше — аж до самой остановки «Троллейбусная». Работаю в два захода: до обеда и после. И так каждый день. Выходной — воскресенье. А зимой выходных нет: снег. А еще нужно обходить 9 этажей общежития, бачки с мусором выкидывать, все подмести. Работы навалом!

Анатолий Александрович работает дворником пять лет. И, говорит, пока есть силы, будет трудиться дальше: «Какие никакие, а деньги!».


После семи часов утра дворников мы стали замечать во многих дворах. Одна из них, Людмила Дмитриевна, успела уже насобирать два больших пакета мусора.

— Работаю в этом дворе уже 3 года. График у меня такой: с 6.00 до 10.00 — работа, затем перерыв — с 10.00 до 14.00, и с 14.00 до 17.00 — снова за работу. В субботу тоже работаю, до часа дня. Под мою ответственность отвели четыре пятиэтажки на улице Смоленской (корпуса 2, 3, 4, 5 дома № 11). Дворники копошатся целый день! Сразу территорию всех домов и не обойдешь. Сейчас, утром, я только мусор успею собрать с земли в мешки. А подметать буду позже.

Людмила Дмитриевна говорит, что пока убирает только зеленую зону рядом с домами, но позже придется следить за чистотой и в подъездах:

— Пока руководство определяет, какую нагрузку нам дать. Сказали, что наберут больше людей и распределят территории между дворниками.

Дворник надеется, что ей придется убирать подъезды не во всех четырех домах:

— Может, поменьше дадут нагрузку. Потому что это же нереально — убрать во всех подъездах плюс во всех дворах!

Дворник считает, что жильцы могли бы быть и аккуратнее, если бы уважали, в первую очередь, себя:

— Особенно возмущают окурки под балконами. Земля ими просто усеяна! Человек выходит курить, бросает потом сигарету вниз. Неужели у него нет дома какой-то ненужной баночки для окурков? Но уже тысячу раз на эту тему говорили — и бороться с такими людьми бесполезно. Если нет внутренней культуры — не будет такой человек никого слушать.


О том, что в городских дворах начинают потихоньку наводить порядок, подтверждают и наши читатели. Правда, в группе витебских новостей портала TUT.BY в фейсбук пользователи разделились во мнениях. Одни пишут, что видят возле своих домов дворника и довольны его работой:

— На проспекте Черняховского, дом 34 корпус 2, целый день в праздник, 1 мая, в нашем дворе убирала-гребла женщина-дворник.

— У нас и в пять утра иногда слышно, как работает дворник. Дворы преобразились на глазах.

— У нас человек 10 работают, если не больше.

Но другие возмущаются, что забыли уже, как выглядят «труженики метлы»:

— Улица Революционная — дворников не было уже давно.

— Черняховка. 26-е дома. 7.50. Никаких признаков жизнедеятельности дворников.

В подчинении «Зеленхоза» дворники работали последние 2,5 года — с ноября 2016-го.

— В ЖРЭТе один рабочий обеспечивал комплексное содержание от 1 до 4 домов с прилегающими дворовыми территориями. После разделения между предприятиями функций сотрудник «Зеленхоза» обслуживал от 2 до 8 дворов. В связи с этим снизилась оперативность уборки. Особенно это бросалось в глаза при таянии снега, во время снегопада и осенью, в листопад, — пояснили «Витебскому курьеру» в городском ЖКХ.

Ожидается, что со 2 мая уличную уборку организуют иначе. Хотят увеличить количество дворников. За каждым из них закрепят от 1 до 4 домов. Дворник будет убирать придомовую территорию, лестничные площадки, мусорокамеры и мусоропроводы, уточнили в ЖКХ.

 
Теги: Новости
 
 
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о среды, 2 мая, уборкой дворов вновь занимается ЖРЭТ. Корреспондент TUT.BY походил по дворам в своем микрорайоне и посмотрел, появились ли тут долгожданные люди,...
 
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