Проблемы с визами и ценами, 5G и роуминг, религия, принцесса и цены на талончик - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, до больших выходных осталось два дня — а мы еще, если честно, не забыли, как отдохнули в Первомай . Поедете куда-нибудь? Или визы нет? Говорят, сейчас очень проблематично податься на визу: есть проблемы с регистрацией. Давайте расскажем, что происходит в визовых центрах Польши и Литвы перед сезоном отпусков , — и пожелаем вам все и всегда успевать вовремя. А пока пробегитесь взглядом по главным новостям четверга — вдруг в этой чехарде с буднями с праздниками вы что-то пропустили.













Все новости четверга, 2 мая

Кстати, если вам интересно, когда у нас появится 5G-сеть (и вы еще помните, как нам это обещали ) или когда между Беларусью и Россией не будет роуминга — то вот вам прогноз от министра связи и информатизации. Если кратко — то увы. Зато большие выходные гарантированно придут через два дня — держитесь, друзья! Кстати, видели, что скоро Гродно">Wizz Air может пустить (справедливости ради — а может и нет) регулярные рейсы из Гродно, и наши отпуска могут стать еще дешевле и круче? Например, мы теперь мечтаем увидеть самый быстрый аттракцион в мире и пролететь с огромной высоты на скорости 130 км/ч . Вы с нами?

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