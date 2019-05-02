Проблемы с визами и ценами, 5G и роуминг, религия, принцесса и цены на талончик - все за вчера

Ну что, до больших выходных осталось два дня — а мы еще, если честно, не забыли, как отдохнули в Первомай. Поедете куда-нибудь? Или визы нет? Говорят, сейчас очень проблематично податься на визу: есть проблемы с регистрацией. Давайте расскажем, что происходит в визовых центрах Польши и Литвы перед сезоном отпусков, — и пожелаем вам все и всегда успевать вовремя. А пока пробегитесь взглядом по главным новостям четверга — вдруг в этой чехарде с буднями с праздниками вы что-то пропустили.
Вчера Лукашенко встретился с председателем Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Михаилом Ордой. Обсуждали, как люди живут. Президент недоволен ценами в стране, в частности, переживает за пенсионеров: «Не такие богатые у нас люди, чтобы покупать по бешеным ценам продукцию, особенно ту, которая производится у нас: продукты питания, одежду и прочее». Да, цены на некоторые продукты необоснованно выросли, подтвердил потом Орда, но с этим будут бороться — «никто не имеет права наживаться на кошельках людей».
Что с нефтью из России слышно? Вчера «Белнефтехим» отчитался, что чистенькая пошла: нормальная российская нефть добралась до Беларуси. Вместе с тем ущерб от проблем с «грязной» нефтью еще не озвучен, последствия еще разгребать и разгребать.
На фоне череды резонансных задержаний бизнесменов, силовиков и госменеджеров в Беларуси остались в тени подобные дела в России, к которым имеют отношение состоятельные выходцы из Беларуси. Белорусский бэкграунд задержанных российских «форбсов» наводит на различные размышления, но пока нет оснований полагать, что данные процессы в двух странах могут быть как-то связаны. В любом случае, мы вам сейчас все расскажем, а выводы вы делайте сами.
А мы сами решили обсудить стоимость проезда в общественном транспорте. Минские транспортники периодически говорят, что мы с вами основательно недоплачиваем. Мол, талоны стоят намного дешевле, чем должны. Блогер Денис Блищ считает, что это удобная позиция. Возмущаетесь духотой летом и холодом зимой? Ну так себестоимость проезда в несколько раз выше, чего ж вы хотите. Почитай, за чужой счет ездите на работу. И быстрее автобусы ехать не могут, график составлен удобно для нас, а не вас — все равно вы платите нам лишь 40−50%, ну максимум 62% от стоимости. Вам тоже кажется, что с этим нужно что-то делать? Кстати, видели, что Google Карты теперь поддерживают общественный транспорт в Минске? Смотрите, как построить маршрут до точки назначения на транспорте.
И это очень крутое видео ни за что не пропустите! Мы пригласили в студию раввина, ксендза, протоиерея и муфтия и задали им одинаковые вопросы — вы узнаете, у кого из них есть друзья-геи, как в католичестве, иудаизме, православии и исламе относятся к браку, прерыванию беременности, искусственному оплодотворению и обязан ли верующий ходить в храм, мечеть или синагогу. Точно вам говорим — смотреть обязательно.
Знакомьтесь — Саша и Вова. Парни вечером 1 мая в Минске смогли спасти на пожаре 60-летнюю женщину. Они взломали дверь и вывели ее из дыма до приезда МЧС. Крутые, правда? После этого, правда, парней увезли на скорой и ночь они провели в отделении токсикологии из-за отравления угарным газом. Теперь они чувствуют себя хорошо.
Смотрели вчера хоккей? Наши парни одержали третью победу в первом дивизионе, обыграв словенцев. Вот здесь — все о том, как это было. После трех матчей у белорусов девять очков, что позволяет нашей сборной возглавлять таблицу. Завтра играем с Казахстаном. И обязательно прочтите наш репортаж о том, как Нур-Султан принимает ЧМ-2019. Спойлер: и мы, и болельщики ностальгируем по минскому чемпионату-2014 — было ощутимо веселее и праздничнее.
На майские праздники мы стремимся уехать из Минска, а россияне — приехать к нам. В этом году ничего не изменилось, и Минск вошел у россиян в топ популярных городов СНГ для отдыха на майские праздники">Минск вошел в топ популярных городов СНГ для отдыха на майские праздники. Расскажем вам скоро, как они у нас отдыхают, что делают и покупают.
Некоторых же белорусов ни в какую заграницу не заманишь — люди любят отдыхать на своей земле. Но, увы, не всегда это получается. Вот в деревне под Щучином местные хотят вернуть озеро, пропавшее 15 лет назад, а то там от когда-то крупного и живописного водоема осталась лишь небольшая лужица — да и та со временем заросла деревьями и кустарниками. А еще рядом с исчезнувшим озером находятся очистные сооружения, и деревенские уже несколько лет страдают от едкого и очень неприятного запаха. Давайте расскажем, как они борются за свое.