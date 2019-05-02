ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проблемы с визами и ценами, 5G и роуминг, религия, принцесса и цены на талончик - все за вчера

03.05.2019 08:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, до больших выходных осталось два дня — а мы еще, если честно, не забыли, как отдохнули в Первомай. Поедете куда-нибудь? Или визы нет? Говорят, сейчас очень проблематично податься на визу: есть проблемы с регистрацией. Давайте расскажем, что происходит в визовых центрах Польши и Литвы перед сезоном отпусков, — и пожелаем вам все и всегда успевать вовремя. А пока пробегитесь взглядом по главным новостям четверга — вдруг в этой чехарде с буднями с праздниками вы что-то пропустили.



  • И это очень крутое видео ни за что не пропустите! Мы пригласили в студию раввина, ксендза, протоиерея и муфтия и задали им одинаковые вопросы — вы узнаете, у кого из них есть друзья-геи, как в католичестве, иудаизме, православии и исламе относятся к браку, прерыванию беременности, искусственному оплодотворению и обязан ли верующий ходить в храм, мечеть или синагогу. Точно вам говорим — смотреть обязательно.
  • Знакомьтесь — Саша и Вова. Парни вечером 1 мая в Минске смогли спасти на пожаре 60-летнюю женщину. Они взломали дверь и вывели ее из дыма до приезда МЧС. Крутые, правда? После этого, правда, парней увезли на скорой и ночь они провели в отделении токсикологии из-за отравления угарным газом. Теперь они чувствуют себя хорошо.
  • Давайте обсудим первомайские выступления в Париже и по всей Франции, в которых приняли участие полторы сотни тысяч человек и которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и массовыми задержаниями (только в столице были арестованы три сотни человек). Что там вообще происходит?! Нам, белорусам, это понять тяжело — но вот здесь у нас политический обозреватель Александр Власкин сейчас все объяснит.
  • Смотрели вчера хоккей? Наши парни одержали третью победу в первом дивизионе, обыграв словенцев. Вот здесь — все о том, как это было. После трех матчей у белорусов девять очков, что позволяет нашей сборной возглавлять таблицу. Завтра играем с Казахстаном. И обязательно прочтите наш репортаж о том, как Нур-Султан принимает ЧМ-2019. Спойлер: и мы, и болельщики ностальгируем по минскому чемпионату-2014 — было ощутимо веселее и праздничнее.
  • Герцогиня Кейт показала фото повзрослевшей дочери — и весь мир удивился, какая принцесса Шарлотта стала красивая. Нет, ну наш Николай, конечно, больший уау-эффект произвел, но и на малышку обязательно посмотрите.
  • На майские праздники мы стремимся уехать из Минска, а россияне — приехать к нам. В этом году ничего не изменилось, и Минск вошел у россиян в топ популярных городов СНГ для отдыха на майские праздники">Минск вошел в топ популярных городов СНГ для отдыха на майские праздники. Расскажем вам скоро, как они у нас отдыхают, что делают и покупают.
  • Некоторых же белорусов ни в какую заграницу не заманишь — люди любят отдыхать на своей земле. Но, увы, не всегда это получается. Вот в деревне под Щучином местные хотят вернуть озеро, пропавшее 15 лет назад, а то там от когда-то крупного и живописного водоема осталась лишь небольшая лужица — да и та со временем заросла деревьями и кустарниками. А еще рядом с исчезнувшим озером находятся очистные сооружения, и деревенские уже несколько лет страдают от едкого и очень неприятного запаха. Давайте расскажем, как они борются за свое.
  • Ну, а вам перед тем, как куда пойти в выходные, советуем вам свериться с этим текстом (и вот этим обзором скидок в магазинах тоже). Каждый месяц мы пишем о новых местах города, чтобы вы знали, куда сходить. Сегодня показываем апрельскую подборку — она получилась по-настоящему стоящей. Ну и посмотрите на сеты, которые будут продавать в «Песочнице», — тоже выглядят м-м-м-м как вкусно.


Все новости четверга, 2 мая

Кстати, если вам интересно, когда у нас появится 5G-сеть (и вы еще помните, как нам это обещали) или когда между Беларусью и Россией не будет роуминга — то вот вам прогноз от министра связи и информатизации. Если кратко — то увы. Зато большие выходные гарантированно придут через два дня — держитесь, друзья! Кстати, видели, что скоро Гродно">Wizz Air может пустить (справедливости ради — а может и нет) регулярные рейсы из Гродно, и наши отпуска могут стать еще дешевле и круче? Например, мы теперь мечтаем увидеть самый быстрый аттракцион в мире и пролететь с огромной высоты на скорости 130 км/ч. Вы с нами?

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Сотрудники государственного учреждения «Центр социального обслуживания населения Кореличского района» поздравили Татьяну Григорьевну Орду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика