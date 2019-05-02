Чтобы помнили. Рассказываем, как в Беларуси помогают найти потерянные могилы

Источник материала: Tut.by

В белорусской культуре традиция поминания умерших уходит глубоко корнями в прошлое. Грядет Радуница, и многие отправятся на кладбище, чтобы отдать дань памяти почившим близким людям и навести порядок на могилах. Однако далеко не каждый знает, где похоронен его родственник: кто-то потерялся после войны, кого-то не может найти семья из другой страны. Именно в таких случаях и приходит на помощь социальный проект «Помним» .

«Ко мне обращались люди с просьбой найти могилу родных»

Константин Начаткин, руководитель проекта «Помним», рассказывает: в сфере ритуальных услуг он работает уже больше 20 лет.





— На кладбищах я нередко вижу множество безымянных захоронений: стертая, выгоревшая надпись на надгробии, рассыпавшийся памятник. Вдобавок к этому ко мне часто обращались люди с просьбой помочь найти могилу кого-то из родных и близких. Это в самом деле непросто: контрольных журналов у администрации кладбища либо нет, либо они не охватывают многие годы. По сути, в стране не было ни одного эффективного механизма, чтобы найти место захоронения определенного человека. Я ждал какого-то решения, а потом понял, что должен создать его сам.

— На протяжении последних двух лет я развиваю онлайн-проект «Помним», где люди могут найти информацию о месте погребения своих близких. Если упрощенно говорить, это бесплатная общедоступная база захоронений. Поиск может осуществляться по фамилии, дате рождения, смерти, либо по названию и расположению кладбища. В наших планах — полная цифровая каталогизация всех кладбищ Беларуси. Это, по нашим подсчетам, около 50 миллионов захоронений. Подобных проектов, если мы говорим о возможностях и доступности, ранее не было ни в Беларуси, ни в других странах. Поэтому мы планируем развиваться также в России и Украине. Далее на очереди — страны Балтии и Польша.





Суть проекта такова: если вы хотите найти потерянную могилу кого-то из родных, вы можете воспользоваться уже существующей базой на сайте проекта или попросить помощи у сотрудников проекта, которые безвозмездно помогут отыскать место захоронения. Для этого необходимо заполнить соответствующую форму на сайте проекта. Такой поиск может занимать от недели до года. Чем больше данных об искомом месте захоронения внесено в заявку, тем быстрее оно будет найдено.

— Все зависит от того, сколько запросов мы получили на эту местность. Должно набраться хотя бы 20. После этого наш сотрудник выезжает на конкретное кладбище, фотографирует все памятники, которые там есть, и вносит данные. Чем больше информации вы заполните (имя, фамилию, дату рождения, область захоронения), тем выше шанс того, что наши сотрудники найдут нужную могилу. И, разумеется, мы все это делаем бесплатно.





«Более десяти тысяч заявок на поиск»

Однако необязательно быть сотрудником проекта, чтобы поучаствовать в важном деле. Весомую часть базы захоронений вносят люди, которые самостоятельно вводят данные о могилах своих родственников.

— Это занимает совсем немного времени: нужно зайти на сайт, зарегистрироваться, выбрать раздел «добавить захоронение» и загрузить фото памятника. Если в этот момент пользователь находится непосредственно около места захоронения, после загрузки фотографий система сама считает фамилию, имя, дату рождения и поставит точную геолокацию, — рассказывает Константин. — Место захоронения можно самостоятельно внести в базу из любой точки мира (с фото памятника или без него) и отметить хотя бы примерное местоположение захоронения на карте. Со временем в базе появятся точные координаты и фото памятника. Также база дает возможность построения маршрута из любой точки до места захоронения, что особенно важно на больших городских кладбищах.





— Сейчас на сайте более десяти тысяч заявок на поиск могил, — продолжает Константин. — Конечно, мы постоянно работаем по ним, и со временем захоронения будут найдены и внесены в базу. Грядет Радуница, очень важный день для многих из нас, люди будут посещать могилы родных и близких. Если каждый неравнодушный в эти дни внесет в базу места захоронения своих родственников (и, при возможности, несколько могил по соседству либо несколько братских могил), это сильно поможет и проекту, и тем, кто ищет потерянные места захоронения своих близких.





Проект «Помним» ориентирован в том числе и на людей, которые живут далеко от мест захоронения своих родных: в других городах, других странах, зачастую на других континентах. Такие люди могут воспользоваться базой проекта, чтобы увидеть, в каком состоянии место захоронения, памятник, ограда и при необходимости дистанционно оплатить благоустройство.

— Через нас можно заказать любую услугу: от уборки участка до установки памятника. Деньги, которые человек платит за нее, попадают к нам на счет и «замораживаются». Услуги оказываются по минимальным ценам. После того как работа сдана, мы связываемся с заказчиком, уточняем, все ли устраивает, и только тогда переводим средства подрядной организации, — объясняет Константин. — У нас нет цели заработать на проекте, проект «Помним» — социальный и абсолютно некоммерческий. Однако создание IT-решений для проекта, функционирование и развитие проекта обходятся весьма недешево. Через оказание платных услуг по благоустройству мест захоронения мы лишь частично покрываем расходы на проект.





«Возможность заработать на кладбище»

В то же время проект дает любому желающему возможность заработать.

— Алгоритм следующий: вы регистрируетесь на сайте как сотрудник, подписываете договор и с помощью смартфона добавляете в базу места захоронений, — поясняет Константин. — Таким образом формируется основа для вашего заработка. Далее происходит следующее: когда для места захоронения, которое вы нашли и оцифровали, заказали какую-либо услугу, например, благоустройство или установку памятника, вы получаете 1% с перечисленной суммы. То есть, если пришел заказ на 1000 рублей, то сотруднику, который внес в базу данное место захоронения, сразу придет на счет 10 рублей. Сейчас у нас уже 20 желающих. Конечно, это работа не на каждый день, несколько дней работы в год для наработки базы заработка вполне достаточно.

Лев Савчук, один из сотрудников проекта, нашел его в интернете случайно.

— Я увидел, что через проект можно не только помочь людям, но и заработать. Моя работа строится так: смотрю карту, на ней отмечены места захоронений, которые оцифрованы, а также кладбища, на которые больше всего запросов от людей. Таким образом я выбираю кладбище для работы по оцифровке. Главный инструмент — смартфон. За один день я могу внести в базу около 1000 мест, причем потенциальный доход с мест захоронения, которые я внес в базу, закрепляется за мной на пять лет.





«Любой может взять кисточку и привести памятник в порядок»

Также у «Помним» есть акция «Никто не забыт»: проект ищет организации и волонтеров, которые помогают восстановить памятники ветеранов:

— Если у них остались дети, то они уже в возрасте, им сложно заниматься восстановлением самостоятельно. Поэтому мы вместе с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и Белорусским общественным объединением ветеранов запустили такую акцию. Делаем фото места захоронения и объявляем сбор пожертвований. Если человек не имеет возможности поддержать такое дело материально, то он может прийти к нам, взять краску, кисточку и привести памятник в порядок, — рассказывает Константин.

Про акцию «Никто не забыт» узнала пенсионерка Наталья Журавская и решила обратиться за помощью.





— Долгое время я жила за границей, возможности ухаживать за памятниками не было. В Минске находятся пять могил моих родственников. Когда я вернулась сюда, увидела, что памятники отца и деда в плачевном состоянии, — вспоминает Наталья. — Мой дедушка, Иван Журавский, кавалер ордена Славы, дослужился до полковника, во время войны прошел в войсках пехоты от Минска до Берлина. Несколько раз был очень тяжело ранен, после войны вернулся в Минск, где поднимал город из руин. Папа, Алексей Кущенко, получил орден Отечественной войны второй степени. Также дошел до Берлина, где познакомился с мамой. Там же родилась и я. Через некоторое время папу отозвали в Минск, тут он был директором завода имени Кирова.





Сейчас продолжается поиск организаций и волонтеров, которые смогут помочь.

— Мы связались с руководителем проекта, приехали на кладбище и сфотографировали памятники моих родных, — рассказывает Наталья о сотрудничестве с «Помним». — И я надеюсь, что уже скоро вопрос разрешится.





У команды проекта «Помним» амбициозные планы на будущее.

— Мы постоянно совершенствуем IT-обеспечение проекта как для пользователей, так и для сотрудников, работаем над мобильным приложением. В скором времени на наш сайт будет добавлено два больших раздела. Один будет посвящен местам захоронений известных белорусов . Информацию туда сможет внести и дополнить любой пользователь, и после модерации она будет размещена на сайте. Второй раздел предоставит возможность быстро найти ближайшие организации по ритуальным услугам и благоустройству захоронений с честными отзывами и объективной оценкой их работы.

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