Ажиотаж на рынке недвижимости: десятилетняя рассрочка от DANA HOLDINGS вызвала невероятный спрос

Источник материала: БелТА

Как известно, 22 апреля крупнейший белорусский застройщик компания Dana Holdings объявила о старте продаж квартир в многофункциональном комплексе "Минск Мир" в рассрочку до 10 лет. Это предложение вызвало невиданный ажиотаж на рынке недвижимости! Чтобы избежать очередей, которые образовались в отделе продаж в первые дни акции, это подразделение компании усилено – к работе с клиентами и оформлению договоров привлечены дополнительные менеджеры. Кроме того, отдел продаж теперь работает без выходных и праздничных дней, чтобы в полной мере удовлетворить спрос всех желающих.

В чем причина такого интереса к акции со стороны покупателей? Все просто: предложение от Dana Holdings позволяет реализовать самую заветную мечту каждого из нас – о собственной столичной квартире в престижном районе.

Купить квартиру в рассрочку до 10 лет – это значит не быть связанным по рукам банковскими процентами и завышенными требованиями. Это реальная возможность стать валадельцем квартиры для тех, кто не может предъявить справку о безумном размере месячного дохода. Наконец, это шанс для тех, кто снимает жилье в Минске, но мечтал бы вкладывать эти деньги в благосостояние собственной семьи.

Так как же это работает?

Рассрочка предоставляется самим застройщиком компанией Dana Holdings до 10 лет без процентов и переплат. А значит, и без использования привычных банковских инструментов – процентов, залогов, поручителей, справок о доходах и так далее.

10 преимуществ рассрочки от Dana Holdings:

Планомерно: длительные сроки – 120 месяцев для выплаты максимального срока рассрочки

Экономно: Без переплат – 0% годовых

Предсказуемо – до 10 лет без увеличения цены

Доступно: низкий первоначальный взнос – от 30%

Выгодно: низкий размер ежемесячных платежей – квартиры в аренду стоят дороже

Удобно – без справок о доходах

Комфортно – без поручителей

Честно: чем меньший срок выплат – тем больше скидка на стоимость квартиры

Разумно: чем выше первоначальный взнос – тем больше скидка на стоимость квартиры

Приятно: в готовую квартиру можно вселиться и жить, продолжая вносить ежемесячные платежи по рассрочке

Желающим приобрести квартиру необходимо прийти в отдел продаж компании, выбрать подходящий дом, желаемую площадь и планировку квартиры, внести собственными средствами от 30% стоимости жилья и заключить договор покупки. Оставшуюся часть стоимости квартиры ежемесячно равными долями собственник выплачивает на протяжении выбранного срока рассрочки.

Как показывают расчеты, ежемесячные выплаты получаются сравнимы с той ценой, которую платят за съем жилья в Минске многие горожане, а зачастую и меньше!

Неудивительно, что предложение от Dana Holdings так понравилось потенциальным покупателям!

А Dana Holdings, кроме того, объявила и о ряде дополнительных и очень приятных бонусов.

Во-первых, 10 лет – это максимальный срок рассрочки. Тот, кто пожелает выплатить стоимость своей квартиры за меньший период, получит скидку от первоначальной стоимости.

Во-вторых, те, кто пожелает сделать первый взнос больше 30%, также получит скидку.

А в-третьих, на скидку при покупке квартиры в рассрочку могут претендовать многодетные семьи – те, у кого три и более ребенка в семье.

"Семейные ценности у нашей компании в большом почете. Мы считаем необходимым оказывать поддержку семьям, в которые есть много детей – это потенциал завтрашнего дня Беларуси, залог успешного будущего страны", – так о позиции компании Dana Holdings заявил ее вице-президент Вибор Мулич.

Напомним, что в акции участвуют все дома многофункционального комплекса "Минск Мир"! Это современные энергоэффективные здания актуальной европейской архитектуры, которые возводятся с использованием передовых технологий и принципов "умного дома".

В светлом просторном холле – место для консьержа, а также санитарная комната с пеленальным столиком. Дома оборудуются бесшумными скоростными лифтами.

Все квартиры в этих домах – свободной планировки.

В целом комплекс "Минск Мир" предполагает создание всей необходимой для комфортной жизни инфраструктуры – многочисленные парковочные места, игровые площадки, школы и детские сады, поликлиники, беговые и велодорожки, а также крупнейший в стране торгово-развлекательный центр.

А сердцем деловой активности и притяжения инвестиций со всего мира станет Минский международный финансовый центр MinskWorld. Для страны создание МФЦ является стратегическим проектом в деле привлечения инвестиций.

Так что спорить с тем, что комплекс "Минск Мир" станет новым символом белорусской столицы, не приходится. И именно здесь Dana Holdings предлагает приобрести квартиры в рассрочку!

В самом холдинге подчеркивают, что считают своей важнейшей задачей – создать условия для того, чтобы для большинства людей в нашей стране квартиры перестали быть нереальной мечтой.

"В корпоративной культуре Dana Holdings социальная ответственность очень глубоко укоренена. Поэтому мы решили принять на себя огромное финансовое обременение и предложить квартиры в рассрочку от застройщика. Это уникальное предложение на рынке недвижимости Беларуси. Думаю, и в Европе никто не предлагает лучших условий. Мы убеждены, что человек, который трудится и зарабатывает, старается что-то сделать для своей семьи, для повышения качества жизни, должен иметь возможность обзавестись собственным жильем. И если на финансовом рынке Беларуси подходящих для массового клиента предложений до сих пор не было, мы сделали это первыми – предложили людям уникальную рассрочку платежей, которая для многих мечту о квартире превратит в реальность", – отметил вице-президент компании Вибор Мулич.

И самое важное для тех, кто еще только собирается воспользоваться предложением Dana Holdings – акция по продаже квартир в рассрочку до 10 лет действует только до конца мая! Стоит поторопиться!

Информацию о домах и планировках квартир можно найти на сайте bir.by и в отделе продаж компании по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, DanaCenter, 1-й этаж, телефоны 7675, +375 17 39 39 465, +375 17 269 32 90.

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