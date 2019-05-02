Заседание медико-санитарного совета

- Об организации работы по профилактике рабической инфекции, инфекций, представляющих или могущих представлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения
- Об итогах работы структурных подразделений учреждений здравоохранения Борисовского района по выполнению государственных социальных стандартов, МКР, объемов медицинской помощи, предоставляемых населению за счёт средств бюджета в первом квартале 2019 года.
- О состоянии и мерах по снижению перинатальной, младенческой и детской смертности. Анализ первичного выхода на инвалидность детей и подростков в Борисовском районе.
- Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности и первичного выхода на инвалидность взрослого населения в Борисовском районе.
- О состоянии демографической ситуации в Борисовском районе за 1 квартал 2019 года.