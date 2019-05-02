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Заседание медико-санитарного совета

03.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

  1. Об организации работы по профилактике рабической инфекции, инфекций, представляющих или могущих представлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения
  2. Об итогах работы структурных подразделений учреждений здравоохранения Борисовского района по выполнению государственных социальных стандартов, МКР, объемов медицинской помощи, предоставляемых населению за счёт средств бюджета в первом квартале 2019 года.
  3. О состоянии и мерах по снижению перинатальной, младенческой и детской смертности. Анализ первичного выхода на инвалидность детей и подростков в Борисовском районе.
  4. Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности и первичного выхода на инвалидность взрослого населения в Борисовском районе.
  5. О состоянии демографической ситуации в Борисовском районе за 1 квартал 2019 года.

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30 апреля состоялся медико-санитарный совет учреждений здравоохранения Борисовского района. На повестке дня были рассмотрены следующие вопросы:
 
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