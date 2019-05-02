Автопарк № 12 г. Столина информирует о изменениях в расписании движения автобусов с 1 по 11 мая

Источник материала: Навiны Палесся



Филиал «Автомобильный парк №12 г. Столина» ОАО «Брестоблавтотранс» информирует об изменениях, внесенных в расписание движения автобусов в период с 01.05.2019 года по 11.05.2019 года.

05.05.2019-06.05.2019 года отменен междугородний маршрут «Лутки – Брест – Лутки», время отправления с остановочного пункта Лутки в 17.30, с АВ г. Бреста 06.05.2019 года – 12.10;

07.05.2019 г., 08.05.2019 г., 09.05.2019 г. отменен междугородний маршрут «Лутки – Брест – Лутки», время отправления с остановочного пункта Лутки в 4.25, с АВ г. Бреста – 12.10;

09.05.2019 г. будет запланирован дополнительный автобус по междугородному маршруту «Давид-Городок – Гродно – Давид-Городок», время отправления с АС Давид-Городок в 11.51, с АВ г. Гродно 10.05.2019 года – 10.10.

Расписание движения автобусов по пригородному и городскому направлениям без изменений.

Дополнительная информация по телефонам:

6 15 92; 6 12 51; 6 22 54 (диспетчерская);

8 (033) 35 61 355 (МТС).