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Холодно и, увы, дожди. Погода в Гродно в рабочую субботу и большие выходные

03.05.2019 10:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Погода на больших выходных не будет радовать солнцем и теплом. Ожидаются пасмурные и дождливые дни. Распогодится только к 9 мая.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В рабочую субботу, 4 мая, сплошная облачность, но без осадков. Днем воздух прогреется до +13°С.

В воскресенье, 5 мая, сплошная облачность, днем и вечером — дожди. Воздух прогреется всего до +13°С. Вечером — порывы северного ветра до 12 м/c.

В понедельник, 6 мая, дождливо, холодно и ветрено. Температура воздуха днем до +10°С.

Во вторник, 7 мая, переменная облачность, утром — немного солнца, без осадков. Днем воздух прогреется до +13°С.

В среду, 8 мая, ясно, но прохладно — днем будет до +14°С.

В четверг, 9 мая, также ясно, до +15°C.

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Погода на больших выходные не будет особо радовать солнцем и теплой температурой. Ожидаются пасмурные, дождливые дни. Распогодится только к 9 мая.
 
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