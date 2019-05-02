С ветром и дождями. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Пасмурная погода ожидается в Могилеве в ближайшие дни. По прогнозу, будет ветрено и дождливо и в рабочую субботу, и дальше. Но не унываем, друзья, — дожди сейчас ох как нужны, не то останемся с выгоревшими лесами и без урожая.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 3 мая, будет пасмурно, ветрено, до +13°С. Вечером возможен дождь.

Утро рабочей субботы обещает быть солнечным, но потом снова станет пасмурно. Будут те же +8…+13°С.

А в воскресенье, 5 мая, обещают первую майскую грозу и до +19°С. Весь день погода будет дождливой, с порывистым ветром.

В понедельник, 5 мая, также прогнозируют грозу и порывистый ветер. Температура воздуха составит +12…+18°С.

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