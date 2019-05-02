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Пограничники нашли 311 кг гашиша в машине у россиянина

03.05.2019 10:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2 мая пограничники нашли в машине под управлением россиянина 311 кг гашиша. Мужчина направлялся в Беларусь из Литвы, но тайник нашла служебная собака. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.


46-летний гражданин России ехал на Citroen из Литвы в Беларусь через «зеленый канал». Но служебная собака указала, что в машине могут быть наркотики.

Вместе с таможенниками сотрудники пограничного наряда нашли в полу микроавтобуса двойное дно, а под ним — брикеты с растительным веществом коричневого цвета. Экспертиза показала: это гашиш общим весом 311 кг.



Возбуждено уголовное дело по ст. 328−1 УК (Незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов), за что иностранцу грозит лишение свободы. Сейчас он помещен в ИВС.

Это самая большая партия гашиша, обнаруженная в этом году. Напомним, в марте у литовца на границе изъяли 130 кг гашиша и 10 кг «экстази».

 
 
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Мужчина направлялся в Беларусь из Литвы, но тайник нашла служебная собака.
 
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