Пограничники нашли 311 кг гашиша в машине у россиянина

Источник материала: Tut.by

2 мая пограничники нашли в машине под управлением россиянина 311 кг гашиша. Мужчина направлялся в Беларусь из Литвы, но тайник нашла служебная собака. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.





46-летний гражданин России ехал на Citroen из Литвы в Беларусь через «зеленый канал». Но служебная собака указала, что в машине могут быть наркотики.

Вместе с таможенниками сотрудники пограничного наряда нашли в полу микроавтобуса двойное дно, а под ним — брикеты с растительным веществом коричневого цвета. Экспертиза показала: это гашиш общим весом 311 кг.









Возбуждено уголовное дело по ст. 328−1 УК (Незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов), за что иностранцу грозит лишение свободы. Сейчас он помещен в ИВС.

Это самая большая партия гашиша, обнаруженная в этом году. Напомним, в марте у литовца на границе изъяли 130 кг гашиша и 10 кг «экстази» .