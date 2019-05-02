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Новая система подсчета баллов на ЦТ более корректна и прозрачна - Миксюк

03.05.2019 10:50 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Новая система подсчета баллов на ЦТ более корректна и прозрачна - Миксюк
Юрий Миксюк. Фото из архива

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая система оценки результатов централизованного тестирования более корректна и прозрачна, заявил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк во время прямой линии в газете "Рэспубліка", сообщает БЕЛТА.

Несомненным плюсом вступительной кампании этого года станет то, что абитуриент получит более точную оценку своих знаний. Отметка будет корректно сопоставима со школьной. "И, может быть, не для всех, но для большинства родителей автоматически отпадет вопрос: а почему тестовая отметка так сильно отличается от школьной? К тому же более корректным станет сравнение результатов ЦТ разных лет", - сказал Юрий Миксюк.

По его словам, согласно новой системе если человек, например, имеет средние знания, он получит положенные ему 50, а не 20, 30 или 40 баллов, как это могло быть раньше. Так что в области низких и средних значений баллы у абитуриентов объективно станут выше и будут соответствовать их знаниям. Начиная же с 70-75 баллов, оценки по старой и новой методикам практически совпадают.

Методика будет прозрачной настолько, что сам абитуриент, зная свои тестовые баллы, сможет подсчитать, какой процент ребят тест написали лучше его, отметил директор РИКЗ. Кроме того, сразу после статистической обработки результатов всех испытуемых в автоматическом режиме будет получена и представлена общественности на сайте РИКЗ переводная таблица первичных баллов в тестовые (за каждое задание установлен первичный балл), по которой абитуриент, не дожидаясь оповещения и будучи уверенным, сколько задач решил правильно, действительно сам сможет подсчитать тестовый балл.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая система оценки результатов централизованного тестирования более корректна и прозрачна, заявил директор Республиканского...
 
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