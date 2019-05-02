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С 8 мая по 1 июня на Кировщине пройдет месячник Красного Креста

03.05.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

С 8 мая по 1 июня на Кировщине пройдет месячник Красного Креста

Ежегодно с 8 мая по 1 июня проводится месячник Красного Креста, приуроченный ко Всемирному Дню Красного Креста. Об этом рассказала председатель Кировского районного волонтерского совета Белорусского Общества Красного Креста Анастасия Акулич.

В рамках месячника районная организация Белорусского Общества Красного Креста совместно с государственными органами и организациями проводит мероприятия и акции по сбору средств и пожертвований для оказания помощи наиболее уязвимым категориям населения Республики Беларусь, организует помощь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, осуществляет работу по созданию новых первичных организаций, увеличению членов и волонтеров БОКК, проводит в установленном законодательством порядке публичные акции, пропагандирующие основополагающие принципы Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и гуманитарные ценности, осуществляет иную деятельность в рамках своих уставных целей и задач.
Как рассказала председатель районной организации БОКК Наталья Финевич, в рамках данного месячника в районе проходили акции, приуроченные Дню Победы «Здесь живет ветеран», Дню защиты детей по безопасности дорожного движения «Внимание, дети на дороге!», Всемирному дню без табака «Поменяй сигарету на шоколадную монету!», по привлечению ресурсов от населения и организаций разных форм собственности (сбор одежды, обуви, книг, школьных принадлежностей и др.) для детей из малоимущих семей, для людей с ограниченными возможностями «Милосердие». Будут проводиться различные мероприятия, приуроченные ко дню образования Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, информационные сессии и акции по привлечению волонтеров и пропаганде активного волонтерства среди групп населения разного возраста на районном уровне. Также будет установлена копилка для сбора денежных средств (с лозунгом-призывом для подопечных БОКК).
Надеемся, что в период месячника пополнятся ряды волонтеров, которые добровольно и безвозмездно на регулярной или периодической основе смогут принимать участие в реализации уставной деятельности БОКК.

 
 
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Ежегодно с 8 мая по 1 июня проводится месячник Красного Креста, приуроченный ко Всемирному Дню Красного Креста. Об этом рассказала председатель Кировского...
 
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