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«Ярмарка вакансий» прошла в Кировске

03.05.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

«Ярмарка вакансий» прошла в Кировске

В Центре досуга г.Кировска 25 апреля в рамках общереспубликанского мероприятия «Единый день занятости» прошла «Ярмарка вакансий» под девизом «Найдем работу вместе!».

На «Ярмарке вакансий» присутствовали специалисты кадровых служб организаций, предприятий района, которые имеют потребность в работниках и специалистах различных квалификаций, а также специалисты управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, секретарь постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения.

Все обратившиеся получили исчерпывающую информацию об имеющихся вакансиях на рынке труда района. Кроме того, специалисты управления информировали граждан о порядке содействия в организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности с оказанием финансовой поддержки путем предоставления субсидии; о переселении на новое место жительства с предоставлением места работы и выплатой денежных средств в размере семикратной величины бюджета прожиточного минимума; о переобучения по ряду специальностей, в целях предоставления гражданам, возможности получения необходимых для возобновления (начала) трудовой деятельности профессиональных знаний, умений и навыков с учетом общественных потребностей; об участии в оплачиваемых общественных работах и других вариантах содействия в трудоустройстве. Все желающие имели возможность воспользоваться методическим материалами как для ознакомления, так и для личного пользования.
Всем обратившимся были даны ответы, оказана практическая квалифицированная помощь. Трое граждан получили реальное предложение по вопросу трудоустройства.

Фото Максима МИКЕШИНА.

 
 
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В Центре досуга г.Кировска 25 апреля в рамках общереспубликанского мероприятия «Единый день занятости» прошла «Ярмарка вакансий» под девизом «Найдем...
 
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