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«Светлы шлях» принимает участие в международной выставке «СМІ ў Беларуси» (+ВИДЕО)

03.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Международная выставка «СМІ ў Беларуси» 2 мая начала работу в выставочном комплексе «БелЭкспо».

В этом году на форуме более полутысячи участников - телекомпании, радио, газеты и журналы. Причем не только из Беларуси и соседних стран, но и из Азербайджана, Индии, Китая и Германии. Впервые на медиафоруме свои работы представят и сетевые издания.

Участие в выставке по традиции принимает и редакция газеты «Светлы шлях».

Сергей ЮРЕВИЧ.

Видео автора.

 
 
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Международная выставка «СМІ ў Беларуси» 2 мая начала работу в выставочном комплексе «БелЭкспо».
 
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