«Светлы шлях» принимает участие в международной выставке «СМІ ў Беларуси» (+ВИДЕО)

Источник материала: Светлы шлях

Международная выставка «СМІ ў Беларуси» 2 мая начала работу в выставочном комплексе «БелЭкспо».

В этом году на форуме более полутысячи участников - телекомпании, радио, газеты и журналы. Причем не только из Беларуси и соседних стран, но и из Азербайджана, Индии, Китая и Германии. Впервые на медиафоруме свои работы представят и сетевые издания.

Участие в выставке по традиции принимает и редакция газеты «Светлы шлях» .

Сергей ЮРЕВИЧ.

Видео автора.