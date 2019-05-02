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«Светлы шлях» принимает участие в международной выставке «СМІ ў Беларуси» (+ВИДЕО)
03.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Международная выставка «СМІ ў Беларуси» 2 мая начала работу в выставочном комплексе «БелЭкспо».
В этом году на форуме более полутысячи участников - телекомпании, радио, газеты и журналы. Причем не только из Беларуси и соседних стран, но и из Азербайджана, Индии, Китая и Германии. Впервые на медиафоруме свои работы представят и сетевые издания.
Участие в выставке по традиции принимает и редакция газеты
Сергей ЮРЕВИЧ.
Видео автора.
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Международная выставка «СМІ ў Беларуси» 2 мая начала работу в выставочном комплексе «БелЭкспо».
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