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«Дело не в H&M». В Galleria Minsk неожиданно ликвидируют польский магазин Reserved
03.05.2019 11:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В торговом центре Galleria Minsk неожиданно ликвидируют магазин польского бренда Reserved. В группе компаний «РАПА» TUT.BY объяснили, что дело не в новом магазине H&M, который откроется в Galleria Minsk в ближайшее время, а в сотрудничестве с польской с тороной от Reserved.
— С ликвидацией магазина связано несколько факторов. И дело не в H&M. Для нас недостаточно понятн, а позиция LPP к белорусскому рынку (LPP — польский бренд, в который входит сеть магазинов одежды. Из них «РАПА» развивает Reserved, Mohito, Sinsay. — Прим. TUT.BY). Там поменялись управленцы, и они видят другой формат развития, хотят сами открывать магазин ы в Беларуси. И это несмотря на то, что у нас эксклюзивный контракт на пять лет, возможно, вопрос решится в судебном порядке. Сейчас идут переговоры по разрешению этой ситуации, — объяснили нам в компании.
Еще один фактор, который повлиял на ликвидацию магазина — на месте Reserved частично откроется первый в Минске H&M — он займет первый и часть второго этажа. На втором, где был мужской и детский отдел Reserved, будет работать New Yorker, который также развивает группа компаний «РАПА».
— Мы сконцентрировались на развитии New Yorker, показатели этой сети нас устраивают больше, чем брендов LPP, — объяснили в компании.
В компании нам объяснили, остальные магазины — Reserved в Green City, Mohito и Sinsay продолжат работу.
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Ликвидацию магазина объясняют несколькими причинами.
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