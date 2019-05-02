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Лукашенко открыл новую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск
03.05.2019 11:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
3 мая в Национальном аэропорту Минск Александр Лукашенко торжественно открыл вторую взлетно-посадочную полосу. Об этом
Протяженность новой полосы — 3700 метров, ширина 60 метров.
Теперь Национальный аэропорт Минск получил возможность принимать и отправлять воздушные суда всех типов без ограничений в сложных метеоусловиях.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что строительство второй взлетной полосы было реализовано силами белорусских строительных организаций, без привлечения зарубежных финансовых средств.
Напомним, китайская компания «Точмаш»
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Теперь Национальный аэропорт Минск получил возможность принимать и отправлять воздушные суда всех типов без ограничений в сложных метеоусловиях.
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