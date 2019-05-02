Лукашенко открыл новую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск

Источник материала: Tut.by

3 мая в Национальном аэропорту Минск Александр Лукашенко торжественно открыл вторую взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.



Фото: Дмитрий Молокович, TUT.BY

Протяженность новой полосы — 3700 метров, ширина 60 метров.

Теперь Национальный аэропорт Минск получил возможность принимать и отправлять воздушные суда всех типов без ограничений в сложных метеоусловиях.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что строительство второй взлетной полосы было реализовано силами белорусских строительных организаций, без привлечения зарубежных финансовых средств.

Напомним, китайская компания «Точмаш» хотела построить вторую взлетно-посадочную полосу. По оценкам белорусской стороны, сметная стоимость строительства второй ВПП составляла около 300 млн долларов. Китайская сторона предлагала выполнить комплекс работ по ВПП за 1,2 млрд долларов, и проект так и не был реализован.