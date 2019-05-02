Житель аг. Лядец Николай Васильевич Ляшук – тыловик, судьба которого опалена войной

Источник материала: Навiны Палесся



Житель агрогородка Лядец Николай Васильевич Ляшук – тыловик, судьба которого опалена войной, вот уже полтора года как после инсульта.

А до этого мужчина был ещё в строю: сам водил автомобиль, вместе с женой вели хозяйство.

Вспоминать о своём прошлом Николай Васильевич не особо хочет. Хотя его жизнь была очень активной и насыщенной. Родился он в Лядце. Именно здесь встретился с войной и принял активное участие в помощи фронту. Его вклад в Победу был оценён позже. И теперь Ляшук числится как тыловик.

В марте 1945 года он ушёл в армию. Сначала это был Бобруйский запасной полк, где Николай выполнял обязанности радиста. Потом была служба в Восточной Пруссии. В целом армии отдано семь лет.

С 1959 по 1961 год был председателем Лядецкого сельского Совета. С 1962 по 1972 был председателем колхоза «Дружба» бывшего Оздамичского сельского Совета. Потом он уже работал бригадиром строительной бригады колхоза имени В. И. Ленина Лядецкого сельского Совета. Позже трудился в этом же колхозе инженером-строителем, специалистом по развитию личных подсобных хозяйств, инженером по технике безопасности.

Сейчас Николай Васильевич живёт в Лядце вместе со своей женой. Сын у них в Санкт-Петербурге, дочка в Минске. У Ляшуков пять внуков и два правнука.

Вот только здоровье не то. После инсульта Николай Васильевич стал плохо слышать, говорить ему тяжело, да и зрение подводит.

Татьяна СЕГЕН

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