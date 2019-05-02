ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель аг. Лядец Николай Васильевич Ляшук – тыловик, судьба которого опалена войной

03.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

Житель аг. Лядец Николай Васильевич Ляшук – тыловик, судьба которого опалена войной
Житель агрогородка Лядец Николай Васильевич Ляшук – тыловик, судьба которого опалена войной, вот уже полтора года как после инсульта.
А до этого мужчина был ещё в строю: сам водил автомобиль, вместе с женой вели хозяйство.
Вспоминать о своём прошлом Николай Васильевич не особо хочет. Хотя его жизнь была очень активной и насыщенной. Родился он в Лядце. Именно здесь встретился с войной и принял активное участие в помощи фронту. Его вклад в Победу был оценён позже. И теперь Ляшук числится как тыловик.
В марте 1945 года он ушёл в армию. Сначала это был Бобруйский запасной полк, где Николай выполнял обязанности радиста. Потом была служба в Восточной Пруссии. В целом армии отдано семь лет.
С 1959 по 1961 год был председателем Лядецкого сельского Совета. С 1962 по 1972 был председателем колхоза «Дружба» бывшего Оздамичского сельского Совета. Потом он уже работал бригадиром строительной бригады колхоза имени В. И. Ленина Лядецкого сельского Совета. Позже трудился в этом же колхозе инженером-строителем, специалистом по развитию личных подсобных хозяйств, инженером по технике безопасности.
Сейчас Николай Васильевич живёт в Лядце вместе со своей женой. Сын у них в Санкт-Петербурге, дочка в Минске. У Ляшуков пять внуков и два правнука.
Вот только здоровье не то. После инсульта Николай Васильевич стал плохо слышать, говорить ему тяжело, да и зрение подводит.
Татьяна СЕГЕН
Фото автора

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель агрогородка Лядец Николай Васильевич Ляшук – тыловик, судьба которого опалена войной, вот уже полтора года как после инсульта. А
 
Новости дня
Новости общества
 
Холодно и, увы, дожди. Погода в Гродно в рабочую субботу и большие выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика