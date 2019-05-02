ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Война – это варварство…

03.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

Война – это варварство…
Про свой возраст ветеран Великой Отечественной войны Николай Никитич Канцер говорит «90 с хвостиком». В эти преклонные годы пенсионер имеет большие проблемы со здоровьем, но после колебаний соглашается на нашу встречу и вежливо поддерживает беседу. Сначала категоричен: никаких фото. Но, разговорившись, оттаял, и соглашается и на фотографию.
…Николай Канцер – уроженец Дрогичина. После армии, где прослужил семь лет, включая военное лихолетье, пошёл на танцы, которые проходили в здании… Дрогичинского костёла.
– Там я и познакомился с девочкой Зиной из Гомеля. Она была на два года старше, красивая, общительная… Приехала из Гомеля в Дрогичин на работу в банк… Это была любовь с первого взгляда и до сих пор! – вспоминает Николай Никитич. В его голосе неподдельная теплота к супруге, которая «не выветрилась» за десятилетия их совместной жизни.
Когда Зинаиду перевели на работу в банк г. Столина, Николай поехал вместе с ней. Работал водителем, затем 10 лет – учителем автодела и целых 20 лет – мастером по ремонту автомобилей. Техника – это удовольствие, хобби, отдых для души.
– А у вас был свой личный автомобиль?
– Целых два! «Москвич-408», а потом «Жигули».
– А какой больше нравился?
– «Жигули», конечно, получше… Машина и сейчас есть, но всю зиму на ней уже не езжу: некогда и некуда…
Несмотря на наличие автомобиля, Канцер всегда любил ходить пешком. Придерживался здорового образа жизни: старался быть в тонусе, бегал, занимался спортивной ходьбой, гулял в парке…
Дом в Столине, в котором живут сегодня Канцеры, состоит из двух половин. В другой — живёт семья Гунько.
– Мы очень рады таким соседям. Александр и Надежда нам очень помогают: и печку растопить, и в магазин-аптеку сходить, и постирать… Очень хорошие люди.
Единственное, на что жалуется мой собеседник, – это здоровье. Говорит: «Медики с нашими болячками не справляются – уже годы… Жена повредила ногу – я сейчас за сиделку». Хотя тяжело представить этого глубоко пожилого человека, который сам еле передвигается, в роли сиделки.
Детей у семейной пары нет, поэтому свободное время они проводят вдвоём. Например, любят вместе посмотреть новости.
– Новости – это настоящая жизнь! Не то, что кино, – выражает своё мнение Николай Никитич, который попал в настоящую жизнь совсем юным. Он рано узнал, что любая война учит главному: ценить каждую минуту жизни и её простые радости. Поэтому сегодня откровенно говорит мудрые слова в назидание будущим поколениям:
– Война – это большое варварство, где люди должны убивать друг друга… Так не должно быть…
Лилия ГУЩА
Фото автора

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Про свой возраст ветеран Великой Отечественной войны Николай Никитич Канцер говорит «90 с хвостиком». В эти преклонные годы пенсионер имеет
 
Новости дня
Новости общества
 
Программа празднования 9 Мая в г. Столине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика