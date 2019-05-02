Война – это варварство…

Источник материала: Навiны Палесся



Про свой возраст ветеран Великой Отечественной войны Николай Никитич Канцер говорит «90 с хвостиком». В эти преклонные годы пенсионер имеет большие проблемы со здоровьем, но после колебаний соглашается на нашу встречу и вежливо поддерживает беседу. Сначала категоричен: никаких фото. Но, разговорившись, оттаял, и соглашается и на фотографию.

…Николай Канцер – уроженец Дрогичина. После армии, где прослужил семь лет, включая военное лихолетье, пошёл на танцы, которые проходили в здании… Дрогичинского костёла.

– Там я и познакомился с девочкой Зиной из Гомеля. Она была на два года старше, красивая, общительная… Приехала из Гомеля в Дрогичин на работу в банк… Это была любовь с первого взгляда и до сих пор! – вспоминает Николай Никитич. В его голосе неподдельная теплота к супруге, которая «не выветрилась» за десятилетия их совместной жизни.

Когда Зинаиду перевели на работу в банк г. Столина, Николай поехал вместе с ней. Работал водителем, затем 10 лет – учителем автодела и целых 20 лет – мастером по ремонту автомобилей. Техника – это удовольствие, хобби, отдых для души.

– А у вас был свой личный автомобиль?

– Целых два! «Москвич-408», а потом «Жигули».

– А какой больше нравился?

– «Жигули», конечно, получше… Машина и сейчас есть, но всю зиму на ней уже не езжу: некогда и некуда…

Несмотря на наличие автомобиля, Канцер всегда любил ходить пешком. Придерживался здорового образа жизни: старался быть в тонусе, бегал, занимался спортивной ходьбой, гулял в парке…

Дом в Столине, в котором живут сегодня Канцеры, состоит из двух половин. В другой — живёт семья Гунько.

– Мы очень рады таким соседям. Александр и Надежда нам очень помогают: и печку растопить, и в магазин-аптеку сходить, и постирать… Очень хорошие люди.

Единственное, на что жалуется мой собеседник, – это здоровье. Говорит: «Медики с нашими болячками не справляются – уже годы… Жена повредила ногу – я сейчас за сиделку». Хотя тяжело представить этого глубоко пожилого человека, который сам еле передвигается, в роли сиделки.

Детей у семейной пары нет, поэтому свободное время они проводят вдвоём. Например, любят вместе посмотреть новости.

– Новости – это настоящая жизнь! Не то, что кино, – выражает своё мнение Николай Никитич, который попал в настоящую жизнь совсем юным. Он рано узнал, что любая война учит главному: ценить каждую минуту жизни и её простые радости. Поэтому сегодня откровенно говорит мудрые слова в назидание будущим поколениям:

– Война – это большое варварство, где люди должны убивать друг друга… Так не должно быть…

Лилия ГУЩА

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