Программа празднования 9 Мая в г. Столине

Источник материала: Навiны Палесся



В 11.00 часов 9 Мая в г. Столине на площади Ленина состоится театрализованный митинг «Подвигу жить в веках» с возложением цветов к братской могиле погибших в годы Великой Отечественной войны.

До начала митинга руководство района и представители трудовых коллективов возложат цветы к могилам ветеранов и памятным знакам «Пушка» (у входа в парк «Маньковичи») и возле Беларусбанка. Шествием пройдут патриотические акции «Беларусь помнит» (сбор участников возле пушки) и «Цветы Великой Победы».

С 12.00 часов в городском парке начнётся большая культурно-массовая программа «Ликуй и пой, победный май!»

На всех концертных площадках состоятся выступления творческих коллективов, будут работать тематические выставки и площадки, состоятся спортивные соревнования.

Будет работать выездная праздничная торговля, полевая кухня «Солдатская каша».

Пройдут выставки-продажи с дегустацией продукции предприятий (Столинского хлебозавода, Горынского агрокомбината, филиала ОАО «Савушкин продукт», общепита, колбасного цеха, индивидуальных предпринимателей.

Для детей будут организованы игровые программы.

Продажа сувенирной продукции.

Празднование завершится вечерней программой с показом кино- и видеофильмов о Великой Отечественной войне в кинотеатре «Экран», демонстрацией видеороликов в парке, концертом заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля народной музыки «Выцінанка», молодёжных танцевальных коллективов города и учащихся Столинского колледжа, дискотекой.

Движение городского транспорта с 9.00 до 15.00 часов будет осуществляться по ул. Дзержинского.