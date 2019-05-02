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Программа празднования 9 Мая в г. Столине

03.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Программа празднования 9 Мая в г. Столине
В 11.00 часов 9 Мая в г. Столине на площади Ленина состоится театрализованный митинг «Подвигу жить в веках»  с возложением цветов к братской могиле погибших в годы Великой Отечественной войны.
До начала митинга руководство района и представители трудовых коллективов возложат цветы к могилам ветеранов и памятным знакам «Пушка» (у входа в парк «Маньковичи») и возле Беларусбанка. Шествием пройдут патриотические акции «Беларусь помнит» (сбор участников возле пушки) и «Цветы Великой Победы».
С 12.00 часов в городском парке начнётся большая культурно-массовая программа «Ликуй и пой, победный май!»
На всех концертных площадках состоятся выступления творческих коллективов, будут работать тематические выставки и площадки, состоятся спортивные соревнования.
Будет работать выездная праздничная торговля, полевая кухня «Солдатская каша».
Пройдут выставки-продажи с дегустацией продукции предприятий (Столинского хлебозавода, Горынского агрокомбината, филиала ОАО «Савушкин продукт», общепита, колбасного цеха, индивидуальных предпринимателей.
Для детей будут организованы игровые программы.
Продажа сувенирной продукции.
Празднование завершится вечерней программой с показом кино- и видеофильмов о Великой Отечественной войне в кинотеатре «Экран», демонстрацией видеороликов в парке, концертом заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля народной музыки «Выцінанка», молодёжных танцевальных коллективов города и учащихся Столинского колледжа, дискотекой.
Движение городского транспорта с 9.00 до 15.00 часов будет осуществляться по ул. Дзержинского.

 
 
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В 11.00 часов 9 Мая в г. Столине на площади Ленина состоится театрализованный митинг «Подвигу жить в веках»  с возложением
 
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