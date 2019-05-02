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Таких почтальонов у нас не было!

03.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Таких почтальонов у нас не было!
Люди, которые любят свою работу, всегда полны вдохновения на хорошие дела. И это касается не только людей творческих, а и представителей самых разных профессий. Когда идёшь на работу в хорошем настроении — хочется им поделиться с другими! Точно так же, как наша сегодняшняя героиня, которая работает почтальоном.
…В редакцию обратился житель р. п. Речица и наш постоянный подписчик Михаил Адамович Гречко:
– Я с 1975 года живу в посёлке. И хочу сказать, что за всё это время таких хороших почтальонов, как Юлия Хлебович, у нас не было! В любую погоду в хорошем настроении, доброжелательная, вежливая, относится к работе со всей душой. Когда Юля уходит в отпуск – мы, пенсионеры, это всегда замечаем! Ведь она нам и газету выпишет, и пенсию принесёт, и на почту в Речица-1 ходить не нужно. Хочу выразить слова огромной благодарности за её труд и отношение к нам, подписчикам. Я уверен, что к моим словам присоединятся многие…
И это правда. Работой Юлии довольны и жители посёлка, и руководство. Уже практически восемь лет эта красивая девушка с образованием экономиста работает почтальоном и искренне любит свою работу.
Замужем, вместе с мужем воспитывают дочку.
Лилия ГУЩА
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Люди, которые любят свою работу, всегда полны вдохновения на хорошие дела. И это касается не только людей творческих, а и
 
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