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Приём граждан
03.05.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
16 мая 2019 года с 09.30 до 13.00 проводится прием граждан Республики Молдова консульским сотрудником Посольства Республики Молдова в Республике Беларусь Серджиу Время.
Место приема: г. Витебск, ул. Гоголя, 6 (пристройка), каб. 105.
Предварительная запись производится по телефону:
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> 16 мая 2019 года с 09.30 до 13.00 проводится прием граждан Республики Молдова консульским сотрудником Посольства Республики Молдова в Республике...
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