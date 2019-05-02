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«С сыном все хорошо». Солдат-срочник, который упал с высоты, пришел в себя, служить он не вернется
03.05.2019 12:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Солдат-срочник 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады в Минске, который выпал с высоты, пришел в себя. По словам его мамы Натальи, сейчас молодой человек чувствует себя хорошо.
Напомним, утром 13 апреля, солдат-срочник, который проходит службу в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде в Минске,
Молодого человека госпитализировали в 432-м госпиталь — Главный военный медицинский клинический центр Вооруженных сил. По словам матери пострадавшего, его
Дней десять назад Андрей пришел в себя. Из реанимации его перевели в травматологию.
— С ним все хорошо, — рассказывает его мама Наталья. — С сыном работают лучшие врачи, которые просто сотворили чудо. Скоро Андрею сделают серьезную операцию на бедре, а после этого выпишут домой.
Парню, которому 21 год, удалили селезенку и часть поджелудочной железы. Служить он уже не вернется. В течение месяца, говорит Наталья, его должны уволить из армии.
Мама с Андреем виделась. О том, что произошло утром 13 апреля, они говорили.
— Но в интересах следствия, думаю, пока лучше ничего не рассказывать, — пояснила она свою позицию.
После ЧП Следственный комитет
— Мы продолжаем работать по этому делу, — сообщили TUT.BY в пресс-службе СК.
Следователи, говорит Наталья, к сыну пока не приходили. Родные же ждут Андрея домой.
— Психолог мне сказала, что с ним все хорошо, — рассказывает Наталья. — Да и я, как мама, вижу: сын в порядке. Может быть, где-то внутри он и переживает, но этого не показывает.
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Солдат-срочник 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады в Минске, который выпал с высоты, пришел в себя.
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