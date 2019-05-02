«У вас тут прям Европа!» Мирский замок заполонили россияне, приехавшие к нам на майские

Источник материала: Tut.by

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов стран СНГ, которые выбирают российские туристы для путешествий на майские праздники. Белорусская столица традиционно входит в тройку лидеров — но помимо Минска россияне активно ездят и в другие белорусские города и местечки. Например, в Мире, что в Гродненской области, последние два дня — ажиотаж и толпы туристов. Машины с российскими номерами заполнили все стоянки.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Холодный, пронизывающий ветер, кажется, никого из туристов, которые приехали 2 мая к Мирскому замку, не волновал. Экскурсионные группы бодро семенят за гидами, семьи с детьми чинно прогуливаются около старинных стен, молодежь селфится на фоне озера и парка. Подавляющее большинство путешественников около замка — россияне. Отдыхают жители соседней страны, напомним, не так как мы, — с 1 по 5 мая, а потом с 9 по 12 мая.

Судя по регистрационным знакам на машинах, в местечко приехали туристы преимущественно из Москвы и области, Твери, Перми, Тулы, Санкт-Петербурга, Смоленска. Есть путешественники даже из Иркутска, что в Сибири.

— Девочки вы откуда? Покупайте буслика. Недорого, — зазывает один из продавцов на стоянке. Узнав, что мы из Гродно, переходит на белорусский. Продавца зовут Алесь. Он рассказывает, что вот уже два дня, благодаря россиянам, продажи идут бойко.

Торговать местные жители уже научились: зазывают, предлагают, рассказывают и показывают свой товар.





На импровизированной ярмарке по дороге от замка до стоянки можно купить не только стандартные магнитики, кружки, изделия из дерева и глины — но и шматки сала, сушеные грибы. Даже наливные большие яблоки бабушки предлагают по рублю за штуку. Россияне, замечают продавцы, покупают не прицениваясь и не торгуясь. Вот, например, яблоки, уверены они, к вечеру обязательно разберут.

Вячеслав и Вера приехали в Беларусь из Солнечногорска.

— Внук Артем живет в Москве, — уточняет Вячеслав и рассказывает, что в Беларусь они приезжают уже в 15 раз. — Сейчас снимаем квартиру. А до этого ездили в санатории ваши. Дешевле ли у вас? Да, существенно. Раньше, конечно, было еще лучше, но и сейчас все равно выгодно приезжать на отдых. Думаю, приедем к вам и в следующем году.





Семья выбирает у Алеся деревянное гнездо с аистами. Останавливаются на фигуре побольше стоимостью 48 рублей.

— Россиянам интересно купить то, что мы сами делаем. Вот доски из дуба пользуются популярностью, ложки вырезаные, буслики опять-таки, — говорит Алесь и сразу же переключается на других покупателей. Для Мира майские праздники — золотое время.

Ирина и Антошка приехали в Беларусь к родственникам из Иванова. Говорят, что им совсем дешево обошлось это путешествие.

— Живем у близких, в рестораны не ходим, все покупаем в магазинах. Очень нам у вас нравится. Как в Европе прям! Все чисто и аккуратно, — говорит женщина.

Фраза «как в Европе» звучит из уст российских путешественников очень часто.





— Понимаете, Беларусь существенно отличается от России. Как бы вам объяснить? Вы были в Петергофе? Ну вот, там все пафосное, много золота и всего вот этого. Империя, одним словом. А здесь — все такое милое, уютное. Нет, не местечковое, а красивое и хрупкое, — наперебой говорят молодые ребята. Александра из Питера, Андрей — минчанин, который решил провести экскурсию по Беларуси для своей девушки. Пара уже побывала в Несвиже. Говорят, остались довольны.

— Самые популярные экскурсии в майские праздники среди россиян — как раз поездка в Мир и Несвиж, любят туристы из России посещать Брест и Беловежскую пущу, едут в Хатынь и на Курган Славы. Также очень популярны обзорные экскурсии по Минску, — говорит один из экскурсоводов, который привез свою группу в Мир. В программе россиян — прогулка по замку, осмотр экспозиции и обед.





— Крам-бам-бу-ля… — нараспев произносит один из туристов. — Как точно называется этот напиток? — спрашивает он своего гида и записывает название в телефон.

Во дворике замка — много людей. На вход в музей — очередь, в фойе перед кассой — очередь, в туалет — тоже очередь. Да что ж такое!

— На майские, а еще осенью, когда у россиян выпадают еще какие-то большие выходные, у нас всегда забито. Мир — курортный городок. Здесь все вертится вокруг туристов, — говорит одна из местных жительниц.





— Если бы не российские туристы, то мы бы и не работали, — признается директор музея «Замковый комплекс «Мир» Александр Лойко. — Сейчас мы только на 25% финансируемся государством, а остальное зарабатываем сами.

При замке работает сувенирная лавка, гостиница и ресторан, который принадлежит частнику (обед здесь, кстати, обойдется в 12 рублей, что по белорусским меркам недешево, но места в такие ажиотажные дни надо ждать достаточно долго). Замковая гостиница полностью забронирована на майские.



Директор музея «Замковый комплекс «Мир» Александр Лойко.

Александр рассказывает о том, как сейчас живет Мирский замок: во дворе для туристов несколько раз в день проводятся выступления, а помимо майских праздников поток людей, которые посещают замок, увеличивается в летнее время. Да и вообще «Мир» теперь рекламировать не надо — туристы сюда и так едут.

— В планах — получить звание «национальный». Мы прошли все необходимые процедуры и вот ждем. Это несомненно расширит наши возможности и привлечет еще больше туристов, — говорит Лойко.





В сувенирной лавке при замке — не протолкнуться.

— Мила, зачем тебе столько тарелок? Сколько они стоят? 28 рублей штука? Это сколько на наши? Почти 900 рублей за одну? Ну, недорого. В Москве хэнд-мейд дороже. Бери-бери. И вот эту еще возьми, — пара выбирает глиняную посуду.





Россияне, по словам продавцов, покупают здесь шампанское, керамические тарелки и кружки белорусских мастеров.

— Их интересует штучный товар в первую очередь, а уже потом магнитики, блокнотики. Они вынимают деньги и «мирскими замками» (замок изображен на купюре в 50 рублей. — Прим. TUT.BY) рассчитываются не глядя, — смеются продавцы.





— Да ну, цены у вас средние. Эти времена уже прошли. В магазинах не так уж и дешево. Правда, выбор очень хороший и молочка вкусная. В прошлые годы, а я здесь уже в пятый раз, было поприятнее. В общем, сопоставимо с европейским отдыхом, только что визу не надо, а это упрощает передвижение. И тут как-то роднее и понятнее, что ли… Мы сняли в Минске квартиру — 100 белорусских рублей за сутки. Будем у вас пять дней. В кафе вон около замка порция драников — семь−девять рублей. Это сколько на наши? 250 рублей? Ну так и у нас такие же цены в Твери есть в закусочных… Зато у вас красиво, аккуратно и по-другому, — говорит Денис. Мужчина привез в Мир своих друзей, сам он замок видел уже несколько раз — «уже неинтересно». Зато заметил, что за последние несколько лет в Мире увеличилось количество агроусадеб, которые готовы принять отдыхающих.

— Но все на майские было занято. Пришлось селиться в Минске. Не дороже, на самом деле, но хотелось бы здесь, — говорит Денис.









Впрочем, весь этот туристический ажиотаж очень заметен только около замка. Если поехать вглубь местечка, то о россиянах, которые в эти дни заполонили Мир, ничего и не напоминает: тихо, огороды и цветущие яблони.