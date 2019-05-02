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Никаких поблажек на употребление алкоголя в общественных местах 9 мая не будет - МВД

03.05.2019 12:04 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никаких поблажек на употребление алкоголя в общественных местах 9 мая не будет, такие факты будут пресекаться. Об этом заявил начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян сегодня на пресс-конференции по вопросам обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается употребления алкогольных напитков в общественных местах, то никаких поблажек в этом плане не будет. Если только это место не специально предназначенное и оборудованное должным образом. Иные факты будут пресекаться", - сказал Дмитрий Курьян.

Старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Станислав Соловей напомнил, что будет усилен контроль за состоянием водителей. "В прошлом году на территории всей страны 9 мая были выявлены 103 водителя, которые в нетрезвом состоянии сели за руль. В обычные дни эта цифра составляет около 40-50 человек. Статистика говорит, что чем больше выходные, тем больше людей позволяют себе расслабиться. Поэтому необходимо быть бдительными, если кто-то такие факты наблюдает, обязательно сообщать по телефону 102", - отметил представитель ГАИ.

На усиленный вариант несения службы будут переведены и спасатели, безопасность во время празднований обеспечат медики. Утром 9 мая в мероприятиях будут участвовать ветераны, при их перевозке будет организовано медицинское обеспечение.

Как сообщалось, Госавтоинспекция, как и вся милиция, будет работать в усиленном режиме во время длинных выходных 5-9 мая.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никаких поблажек на употребление алкоголя в общественных местах 9 мая не будет, такие факты будут пресекаться. Об этом заявил начальник...
 
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