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Прошедший апрель в Беларуси стал самым сухим за последние больше чем 70 лет
03.05.2019 12:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прошедший апрель в Беларуси стал самым сухим с 1945 года. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромете.
За апрель в среднем по Беларуси выпало 7 мм осадков. Это составило 18,2% климатической нормы.
— Такого сухого апреля на территории страны не отмечалось ни разу за послевоенный период с 1945 по 2019 год, — пояснили в Белгидромете. А это последние 74 года.
Предыдущий рекорд в этом смысле специалисты зафиксировали в апреле 1974 года. Тогда в среднем по стране выпало 9 мм осадков или 23% нормы за месяц.
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За апрель в среднем по Беларуси выпало 7 мм осадков.
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