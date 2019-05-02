Прошедший апрель в Беларуси стал самым сухим за последние больше чем 70 лет

Источник материала: Tut.by

Прошедший апрель в Беларуси стал самым сухим с 1945 года. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромете.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

За апрель в среднем по Беларуси выпало 7 мм осадков. Это составило 18,2% климатической нормы.

— Такого сухого апреля на территории страны не отмечалось ни разу за послевоенный период с 1945 по 2019 год, — пояснили в Белгидромете. А это последние 74 года.

Предыдущий рекорд в этом смысле специалисты зафиксировали в апреле 1974 года. Тогда в среднем по стране выпало 9 мм осадков или 23% нормы за месяц.