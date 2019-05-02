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Рекорд побит! Нынешний апрель в Витебске был самым сухим за всю историю метеонаблюдений

03.05.2019 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В апреле 2019 года в Витебске побит рекорд по минимальному месячному количеству осадков, которому 125 лет.

За минувший месяц в областном центре выпал всего 1 миллиметр осадков — ровно в два раза меньше предыдущего рекорда: в 1894 году, в тогда еще губернском городе, выпало 2 миллиметра осадков.

В апреле осадки выпадали раз в неделю — 8, 15, 21 и 28 числа. Два раза выпало по 0,4 миллиметра, и столько же — всего по 0,1 миллиметра.

Но абсолютный рекорд засушливости в Витебске не побит: в ноябре 1993 года, по сведениям метеорологов, в городе вовсе не было осадков.

 
Теги: Витебск
 
 
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В апреле 2019 года в Витебске побит рекорд по минимальному месячному количеству осадков, которому 125 лет.
 
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