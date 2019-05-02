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Всего много, и все дешево. В субботу в Витебске пройдет любимая горожанами ярмарка
03.05.2019 12:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выставка-продажа продукции учреждений образования региона «Вясновы карагод» пройдет в областном центре 4 мая,
Ярмарка будет работать с 9.00 до 15.00 на площадке возле Дворца спорта (пр. Строителей, 23).
Учреждения образования представят сельскохозяйственную продукцию, изделия из дерева, металла, сувениры. Будет работать и «Город мастеров». Пройдет концерт.
Ярмарки, которые организовывают учреждения образования региона, жители Витебска очень любят: здесь всегда всего много, и все дешево. Приходите!
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Ярмарка будет работать с 9.00 до 15.00 на площадке возле Дворца спорта.
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