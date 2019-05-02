Всего много, и все дешево. В субботу в Витебске пройдет любимая горожанами ярмарка

Источник материала: Tut.by

Выставка-продажа продукции учреждений образования региона «Вясновы карагод» пройдет в областном центре 4 мая, сообщают «Витебские вести».

Ярмарка будет работать с 9.00 до 15.00 на площадке возле Дворца спорта (пр. Строителей, 23).

Учреждения образования представят сельскохозяйственную продукцию, изделия из дерева, металла, сувениры. Будет работать и «Город мастеров». Пройдет концерт.

Ярмарки, которые организовывают учреждения образования региона, жители Витебска очень любят: здесь всегда всего много, и все дешево. Приходите!