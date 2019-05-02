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Как выросла самая старая свалка под Минском за 11 лет
03.05.2019 12:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как выросла самая старая городская свалка за 11 лет, зафиксировал минчанин Валерий Сушкевич. Он
Валерий Сушкевич рассказал, что это вид на Лошицу из Серебрянки. Это «Прудище»,
Площадь полигона — 22 гектара, он относится к «Экорес». На сайте предприятия указано, что здесь
Жители микрорайонов Чижовка и Лошица периодически
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Это «Прудище», самая старая свалка в городе, ее начали использовать в 1968 году
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