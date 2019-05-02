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На Радоницу в Сморгони пустят дополнительные автобусы (РАСПИСАНИЕ)
03.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
7 мая на
Маршрутное такси будет следовать со всеми городскими остановками. Стоимость проезда - 65 коп.
Отправление от ост. «Ж/д вокзал»: 09.50, 10.40, 11.30, 12.25, 13.25, 14.15, 15.05, 15.55.
Отправление от ост. «Городское кладбище»: 10.15, 11.05, 11.55, 13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 16.20.
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7 мая на Радоницу автомобильный парк №17 будет осуществлять дополнительные рейсы по маршруту ж/д вокзал – микр. Восточный - городское кладбище (ул. Каминского).
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