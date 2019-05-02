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Как на Сморгонщине на Радоницу будут освящать кладбища (РАСПИСАНИЕ)
03.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Радоница - поминовение усопших, в православной церкви отмечается в понедельник или вторник, в зависимости от региона, после Фомина воскресенья, на второй неделе после Пасхи.
Это поминовение установлено для того, чтобы верующие после Светлого праздника Пасхи могли разделить с усопшими великую радость Воскресения Христова. В этот день принято поминать всех умерших на Божественной литургии, отстоять панихиду. После полудня всей семьёй шли на кладбище к могилам близких. Нередко приглашали священника для совершения церковной панихиды и чтения заупокойной молитвы.
Расписание Богослужений в соборе Преображения Господня г. Сморгони:
7 мая – Радоница (поминовение усопших).
8.00 - Божественная литургия. Панихида.
Освящение кладбищ в городе:
12.00 - старое кладбище (возле здания суда);
13.00 - центральное кладбище (Перевесье), д. Корени;
15.00 – кладбище в Лычниках.
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Радоница - поминовение усопших, в православной церкви отмечается в понедельник или вторник, в зависимости от региона, после Фомина воскресенья, на второй неделе...
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