Как на Сморгонщине на Радоницу будут освящать кладбища (РАСПИСАНИЕ)

Источник материала: Светлы шлях

Радоница - поминовение усопших, в православной церкви отмечается в понедельник или вторник, в зависимости от региона, после Фомина воскресенья, на второй неделе после Пасхи.

Это поминовение установлено для того, чтобы верующие после Светлого праздника Пасхи могли разделить с усопшими великую радость Воскресения Христова. В этот день принято поминать всех умерших на Божественной литургии, отстоять панихиду. После полудня всей семьёй шли на кладбище к могилам близких. Нередко приглашали священника для совершения церковной панихиды и чтения заупокойной молитвы.

Расписание Богослужений в соборе Преображения Господня г. Сморгони:

7 мая – Радоница (поминовение усопших).

8.00 - Божественная литургия. Панихида.

Освящение кладбищ в городе:

12.00 - старое кладбище (возле здания суда);

13.00 - центральное кладбище (Перевесье), д. Корени;

15.00 – кладбище в Лычниках.