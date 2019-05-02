ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как на Сморгонщине на Радоницу будут освящать кладбища (РАСПИСАНИЕ)

03.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Светлы шлях

Радоница - поминовение усопших, в православной церкви отмечается в понедельник или вторник, в зависимости от региона, после Фомина воскресенья, на второй неделе после Пасхи.

Это поминовение установлено для того, чтобы верующие после Светлого праздника Пасхи могли разделить с усопшими великую радость Воскресения Христова. В этот день принято поминать всех умерших на Божественной литургии, отстоять панихиду. После полудня всей семьёй шли на кладбище к могилам близких. Нередко приглашали священника для совершения церковной панихиды и чтения заупокойной молитвы.

Расписание Богослужений в соборе Преображения Господня г. Сморгони:

7 мая – Радоница (поминовение усопших).

8.00 - Божественная литургия. Панихида.

Освящение кладбищ в городе:

12.00 - старое кладбище (возле здания суда);

13.00 - центральное кладбище (Перевесье), д. Корени;

15.00 – кладбище в Лычниках.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Радоница - поминовение усопших, в православной церкви отмечается в понедельник или вторник, в зависимости от региона, после Фомина воскресенья, на второй неделе...
 
Новости дня
Новости общества
 
Кратковременные дожди и грозы ожидаются местами по Беларуси 4 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские джинсовые куртки большие размеры в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика