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Культурная афиша Сморгонщины с 8 по 12 мая
03.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Мероприятия в рамках областной акции «Военная агитбригада», посвящённой 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне:
8 мая:
11.00 - Концертная программа «Земле родной я низко поклонюсь…» (ГУК «Сморгонский районный центр культуры», м-н Восточный);
14.00 - Концертная программа «Земле родной я низко поклонюсь…» (ГУК «Сморгонский районный центр культуры», м-н Западный);
13.00 - Концертная программа «Пад салютам Перамогі» (СК д. Лещеняты «Лещенятский сельский клуб»);
13.00 - Концертная программа «Война - боль и память народа!» (СК аг. Кушляны «Кушлянский сельский клуб», аг. Кушляны).
11 мая - Концертная программа «Ганаруся табой, родны кут!»:
14.00 - д. Милидовщина;
15.30 - д. Карачевщина (СКД «Кревский Дом культуры»).
12 мая:
14.00 - Концертная программа «Поклонимся великим тем годам!» (СК д. Валейковичи «Валейковичский сельский клуб», д. Заозерцы);
14.00 - Концерт-поздравление «С праздником Победы!» (СКД «Белковщинский Дом культуры», д. Василевичи;
16.00 - Концертная программа «Неистребима память поколений» (СКД «Лылойтинский Дом культуры», д. Хведевичи).
* * *
8 мая:
11.00 - Митинги-реквиемы и зажжение «Лампад памяти» в рамках районной акции «Час памяти» (агрогородки района, у памятников погибшим воинам и воинских захоронений);
13.00 - Литературно-музыкальная композиция «Память в сердцах поколений», посвящённая Дню Победы (СКД «Сольский Дом культуры»);
13.00 - Тематическая концертная программа «Шёл с войны солдат…», посвящённая Дню Победы (ОКД «Синьковский Дом культуры»).
9 мая:
10.50 -
17.00 - Тематический вечер памяти «Вспомним ушедшей войны следы», посвящённый Дню Победы (СКД «Белковщинский Дом культуры»);
18.00 - Праздничные концертные программы, посвящённые Дню Победы в рамках областной акции «В шесть часов вечера после войны» (г. Сморгонь, населённые пункты района).
11 мая:
15.00 - Праздничное мероприятие «Твая зямля, твая Радзіма завецца светла – Беларусь!», посвящённое Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь (ГУК «Сморгонский районный центр культуры», пл. Ленина).
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Мероприятия в рамках областной акции «Военная агитбригада», посвящённой 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы...
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