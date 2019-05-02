|
Впереди большие выходные. Как будем работать в мае
03.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2018 года №906, Совет Министров Беларуси утвердил график переноса рабочих дней в 2019 году.
Рабочий день с понедельника 6 мая переносится на субботу 4 мая; со среды 8 мая - на субботу 11 мая (выходные - 5, 6, 7, 8, 9 мая), 10 и 11 мая - рабочие дни.
Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.
* * *
В редакции газеты «Светлы шлях» в среду, 8 мая, рабочий день.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2018 года №906, Совет Министров Беларуси утвердил график переноса рабочих дней в 2019 году.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)