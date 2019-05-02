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Впереди большие выходные. Как будем работать в мае

03.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2018 года №906, Совет Министров Беларуси утвердил график переноса рабочих дней в 2019 году.

Рабочий день с понедельника 6 мая переносится на субботу 4 мая; со среды 8 мая - на субботу 11 мая (выходные - 5, 6, 7, 8, 9 мая), 10 и 11 мая - рабочие дни.

Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.

* * *

В редакции газеты «Светлы шлях» в среду, 8 мая, рабочий день.

 
 
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Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2018 года №906, Совет Министров Беларуси утвердил график переноса рабочих дней в 2019 году.
 
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