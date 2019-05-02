На 1 апреля квартальный показатель естественного прироста - минус 269 человек. Теперь нас 179780.За 3 месяца 2019 года в нашем регионе родилось 383 ребенка, умер 651 человек.
Наш корр.
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Борисовский район за 1 квартал 2019 года потерял 269 человек
03.05.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
На 1 апреля квартальный показатель естественного прироста - минус 269 человек. Теперь нас 179780.За 3 месяца 2019 года в нашем регионе родилось 383 ребенка, умер 651 человек.
Наш корр.
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Национальный статистический комитет опубликовал свежую информацию о численности населения в районах Минской области и городе Жодино.
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