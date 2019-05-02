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Борисовский район за 1 квартал 2019 года потерял 269 человек

03.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

На 1 апреля квартальный показатель естественного прироста - минус 269 человек. Теперь нас 179780.За 3 месяца 2019 года в нашем регионе родилось 383 ребенка, умер 651 человек.

Наш корр.

 
 
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