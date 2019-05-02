Особенности реализации экологического образовательного проекта «Зеленые школы»

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Обучающий семинар проходил в рамках проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», финансируемого Европейским союзом и реализуемого программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Участники семинара (педагоги, директора учреждений образования, курирующих и планирующих осуществлять работу по «зеленым школам») познакомились с нормативной правовой базой образовательного проекта «Зеленые школы», особенностями реализации и направлениями деятельности учреждений образования по внедрению проекта. Весьма содержательным и информативным стал доклад директора Борисовского центр экологии и туризма А.В. Журавель, которая, опираясь на практическую деятельность, подробно познакомила присутствующих с алгоритмом действий на получение статуса учреждениями образования «Зеленая школа».