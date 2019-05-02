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В Верхнедвинске чествовали лауреатов районной Доски почёта

03.05.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Торжественное мероприятие,  посвящённое  чествованию  коллективов и представителей разных сфер деятельности, достигших наиболее значимых результатов по итогам работы за 2018 год и занесенных на районную Доску почёта, состоялось в  райисполкоме накануне Праздника труда. 

В Верхнедвинске чествовали лауреатов районной Доски почёта

Награду получает директор Бигосовской СШ
М. П. Воеводова.

В Верхнедвинске чествовали лауреатов районной Доски почёта

— Наш народ всегда отличался трудолюбием и трепетным отношением к своей земле, – сказал, приветствуя земляков, председатель райисполкома И.И. Маркович. – Сегодня мы чествуем предприятия и организации, которые вносят большой вклад в социально-экономическое развитие района, и людей, своим трудом заслуживших общественное признание.
И.И. Маркович остановился на достижениях народного хозяйства района: ведётся реконструкция и техническое переоснащение предприятий, выполняются ключевые показатели по экспорту товаров, созданию новых рабочих мест, строительству жилья, энергосбережению и розничному товарообороту.

В Верхнедвинске чествовали лауреатов районной Доски почёта

В Верхнедвинске чествовали лауреатов районной Доски почёта
В прошлом году валовая продукция сельскохозяйственной отрасли составила свыше 80 млн рублей. Заслуженной наградой для аграриев стало 2 место в областном соревновании на уборке зерновых и зернобобовых культур.
Стабильно работает промышленный комплекс, на 8% увеличены объёмы производства, осваиваются новые виды продукции. Товары с маркой верхнедвинских производителей поставляются в 16 стран мира и 24 региона Российской Федерации. Впервые годовой экспорт превысил 34 млн долларов США.
Предприятия социальной сферы, торговли и бытового обслуживания, жилищно-коммунального и транспортного хозяйства обеспечивают потребности населения в необходимых услугах.
Прошлый год стал для района знаковым. Верхнедвинцы достойно подготовились и провели областной фестиваль тружеников села «Дожинки». Город преобразился: новый облик обрели площадь Юбилейная, городской сквер, набережная Двины, административные и жилые здания. Открыты новые игровые площадки, благоустроены зоны отдыха, построен дом для молодых специалистов. Проведён капитальный ремонт 17 жилых домов, заасфальтированы и благоустроены улицы. Появился физкультурно-оздоровительный комплекс «Импульс» с бассейном, который посещают не только верхнедвинцы, но и жители соседних районов. Капитально отремонтированы и оснащены новым оборудованием СШ №2 и Центр культуры, открыта современная поликлиника.
И.И. Маркович акцентировал внимание на том, что в послании Президента народу и Национальному собранию определена цель дальнейшего развития Беларуси – создание комфортной жизни в каждом уголке страны. Все вместе мы должны прилагать максимум усилий, чтобы наша родная земля становилась краше.
Продолжатся работы по благоустройству города и района, обновлению г.п. Освея и агрогородка Бигосово. В планах – выход на безубыточную рентабельную работу всех предприятий, что позволит обеспечить прирост реальных доходов населения в размере 110 %. Стимулирование развития бизнеса – реалии сегодняшнего дня. За этим новые производства, занятость людей, наполняемость бюджета.
Этот год особенный для нас: отмечаем 75-летие освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, юбилейную 60-ю встречу на Кургане Дружбы. Сохраняя память, создали в райцентре Аллею Героев Советского Союза, отремонтировали городской сквер с мемориалом, пополняется Парк военной техники.
Глава района поблагодарил лауреатов районной Доски почёта за труд, понимание и поддержку и пожелал новых трудовых побед.
Награды за высокие достижения вручены руководителям предприятий и труженикам, занесённым на районную Доску почёта.
Концертные номера героям праздника подарили артисты Центра культуры и народного творчества, Запрудьевского, Освейского Домов культуры, вокальные группы «Проект», «Сарьяночка», «Звёздный дождь» Бигосовского ДК, солисты София Патянковская и Вячеслав Кураш.
Лариса Зайцева.
Фото автора.

 
 
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