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Верхнедвинские знатоки успешно выступили на межрегиональном турнире

03.05.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Верхнедвинские знатоки успешно выступили на межрегиональном турнире

Верхнедвинские знатоки успешно выступили на межрегиональном турнире

В апреле верхнедвинским интеллектуалам расслабляться было некогда – один за другим прошли сначала районный, а затем и межрегиональный турниры игры «Брейн-ринг».

Районный «Интеллект-баттл-2019» состоялся в концертном зале Центра культуры и народного творчества. Участие в нём приняли семь команд: «Верхнедвинский Шоубиз» (РЦКиНТ), «Дзвінская майстэрня» (ООО «ВуГЛ»), «Интел» (СШ №2), «Спасатели» (РОЧС), «Штурм» (Бигосовская СШ), «Мозгоправы» (ФСК), «Женская логика» (отдел по образованию рай-исполкома). Организатором турнира стал отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи, дипломы для участников помог приобрести районный комитет ОО «БРСМ».

Верхнедвинские знатоки успешно выступили на межрегиональном турнире

Верхнедвинские знатоки успешно выступили на межрегиональном турнире
С помощью жеребьёвки команды разделились на две группы – и начались интеллектуальные поединки. В «брейн-ринге» правильно ответить на вопрос недостаточно – нужно сделать это раньше противника и успеть нажать на кнопку. Исход «боя» решают скорость, сообразительность и, конечно, удача, ведь многое зависит от попавшихся вопросов.
По результатам отборочного тура за призовые места сразились четыре команды, ставшие лучшими в своих группах: «Интел» и «Дзвінская майстэрня» – за третье место, «Спасатели» и «Верхнедвинский Шоубиз» – за первое и второе. В итоге бронзовым призёром «Интеллект-баттла» стала команда ООО «ВуГЛ», на второй строчке разместились знатоки из РОЧС, победа же досталась Центру культуры и народного творчества. Все участники турнира награждены дипломами, тройка лидеров на память об игре получила кружки с эмблемой «Интеллект-баттла».

Верхнедвинские знатоки успешно выступили на межрегиональном турнире

Верхнедвинские знатоки успешно выступили на межрегиональном турнире
А буквально через неделю состоялся ежегодный межрегиональный турнир – в этот раз гостей принимали Миоры. В местном Доме культуры встретились знатоки из восьми районов Витебской области: Миорского, Шарковщинского, Россонского, Браславского, Лиозненского, Докшицкого, Глубокского и Верхнедвинского. Борьба за лидерство уже традиционно шла в трёх группах – свою эрудицию и логическое мышление демонстрировали педагоги, городская и сельская молодёжь. Наш район представляли две команды: работников учреждений образования и городских организаций. Как и в отборочных турах, прошедших в райцентрах, участников ждала игра «на кнопках». В одном «бою» пять вопросов, на обдумывание ответа – меньше минуты. Игровой азарт, жаркие споры, подбадривающие крики болельщиков из зала – и не скажешь, что находишься на интеллектуальном турнире. Страсти кипят, как на спортивном стадионе!
По итогам турнира верхнедвинская сборная рабочей молодёжи заняла второе место в своей группе, уступив несколько очков противникам из Лиозно; третьими стали докшицкие эрудиты.
Алёна МОРОЗ.
Фото автора.

 
 
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