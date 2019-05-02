В центре Минска установили необычную инсталляцию из бумажных стаканчиков

Источник материала: Tut.by

В рамках проекта Minsk Design Week 2019 одна из команд создала инсталляцию из бумажных стаканчиков, ее разместили на Зыбицкой. Так авторы хотели привлечь внимание к экологической проблеме. Фото проекта опубликовал у себя на странице архитектор Андрей Коровянский.



Фото: Facebook Андрея Коровянского

Дерево из одноразовых бумажных стаканчиков — экологический проект Школы дизайна Кирилла Кухарчука «D@D».

Авторы хотели привлечь внимание к экологической проблеме.

— Наступило тёплое время года, очень многие заходят в кафешки, коих на Зыбицкой полным полно, берут кофе в бумажных стаканчиках навынос. А некоторые кафе и вовсе не используют многоразовую посуду, предпочитая ей одноразовую. Но мало кто знает, что бумажные стаканчики не поддаются переработке. Внутри — полистироловая пленка, есть LDPE покрытие с двух сторон. Именно эти водонепроницаемые слои делают стакан неперерабатываемым, — говорят авторы.



Фото: Facebook Андрея Коровянского

Художники подсчитали, что ежегодно для производства бумажных стаканчиков вырубается 20 миллионов деревьев. Если в течение сорока лет один человек будет использовать многоразовый стакан вместо одноразового, он сможет спасти от вырубки 24 дерева.

Спонсором инсталляции стала белорусская компания, которая занимается переработкой бумажной упаковки.

Авторы проекта отмечают, что натолкнула на идею с инсталляцией их и недавняя директива президента Беларуси о постепенном отказе от полиэтилена .