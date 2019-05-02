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В Лиде осудили «мага»: он снимал с женщин порчу, но им это не помогало

03.05.2019 14:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом году трое лидчан написали заявления в милицию на 55-летнего жителя Лиды, который, назвавшись целителем, взялся снимать с них порчу, но обманул ожидания, сообщает «Лидская газета».


Фото: www.liveinternet.ru

Мужчина рассказывал клиентам, что они болеют из-за порчи, которую он может снять. Правда, как рассказывала одна из потерпевших, с ее заболеваниями немного не угадал — тогда женщина перечислила свои недуги сама. «Целитель» заявил, что сможет помочь. Не бесплатно. Снять порчу он готов за 20 евро, нужно три сеанса.

Вся процедура, кстати, заняла пять минут. Мужчина читал молитву, катал куриное яйцо по голове клиентки, зажигал свечи и заговаривал воду и сахар.

Посетительница заплатила «магу» за проведенный сеанс 20 евро. Он, в свою очередь, назначил ей время следующей встречи. Отдал женщине назад одно куриное яйцо, свечу, воду и сахар. Куриное яйцо она должна была положить на три дня у изголовья кровати, а потом разбить и вылить содержимое в банку с водой, все это надо было вылить в унитаз, свечу — выбросить на перекрестке, воду — пить с утра натощак, сахар — употреблять с чаем. Лидчанка неукоснительно выполнила все эти требования, а когда выливала содержимое яйца в банку с водой, увидела, что желток будто окутан белыми нитями. Сомнений у женщины в том, что на нее наведена порча, больше не осталось.

На следующем сеансе мужчина предложил купить у него специальный оберег стоимостью в 105 евро. Женщина приобрела амулет.

Однако изменений в лучшую сторону в жизни женщины не происходило. Проблемы с которыми она пришла к «магу», так и остались: здоровье не улучшилось, муж продолжал пить — и в ходе очередного скандала сильно избил жену, угрожал вообще убить, по факту чего было возбуждено уголовное дело.

Женщина поняла, что вместо «целителя» ходила к мошеннику.

— Ко мне и во время общения с ним приходили мысли, что он меня дурачит, но из-за тяжелой жизненной ситуации я искала выход и решила пройти сеансы до конца, — объясняла женщина.

Подобное, обратившись в милицию, говорили и двое других потерпевших, которые стали клиентами мужчины, а затем поняли, что их обманули.

Мужчина предстал перед судом Лидского района. Действия обвиняемого были квалифицированы как завладение имуществом путем обмана (мошенничество), в том числе, совершенное повторно".

«Целителя» оштрафовали на 100 базовых величин. Сам он виновным себя не признал. Утверждал, что длительное время занимается магией, в частности снятием с человека порчи и проклятия, и действительно обладает даром помогать людям.

Однако он добровольно возместил пострадавшим причиненный ущерб.

 
 
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В прошлом году трое лидчан написали заявления в милицию на 55-летнего жителя Лиды, который, назвавшись целителем, взялся снимать с них порчу, но обманул ожидания.
 
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