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Во время длинных выходных пограничники увеличат количество сотрудников на границе со странами Евросоюза
03.05.2019 14:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время майских праздников и выходных Госпогранкомитет увеличит количество сотрудников на границе со странами Евросоюза,
Во время больших майских праздников и выходных поток туристов, пересекающих белорусскую границу, увеличивается в несколько раз. Это также связано и с длинными выходными в России, говорится на сайте Госпогранкомитета.
Чтобы люди тратили на пересечение границы как можно меньше времени, ведомство увеличит количество сотрудников в пограничных нарядах на наиболее загруженных направлениях. С пограничными службами соседних стран проработаны вопросы ритмичного оформления людей и транспортных средств, пересекающих границу.
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Во время длинных выходных пограничники увеличат количество сотрудников на границе со странами Евросоюза
Во время майских праздников и выходных Госпогранкомитет увеличит количество сотрудников на границе со странами Евросоюза.
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