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Во время длинных выходных пограничники увеличат количество сотрудников на границе со странами Евросоюза

03.05.2019 14:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время майских праздников и выходных Госпогранкомитет увеличит количество сотрудников на границе со странами Евросоюза, сообщается на сайте ведомства.


Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Во время больших майских праздников и выходных поток туристов, пересекающих белорусскую границу, увеличивается в несколько раз. Это также связано и с длинными выходными в России, говорится на сайте Госпогранкомитета.

Чтобы люди тратили на пересечение границы как можно меньше времени, ведомство увеличит количество сотрудников в пограничных нарядах на наиболее загруженных направлениях. С пограничными службами соседних стран проработаны вопросы ритмичного оформления людей и транспортных средств, пересекающих границу.

Следить за очередями на границе можно онлайн на информационном портале Госпогранкомитета. В пунктах пропуска «Брест», «Котловка» и «Григоровщина» работает система электронной очереди. С помощью нее можно заранее забронировать время прохождения контрольных процедур на границе.

 
Теги: Брест
 
 
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Во время майских праздников и выходных Госпогранкомитет увеличит количество сотрудников на границе со странами Евросоюза.
 
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