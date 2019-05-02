Дату работы комиссии по проверке готовности системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду организации должны согласовать до 15 мая

Источник материала: Полесская правда



ГУ «Госэнергогазнадзор» напоминает, что все организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, имеющих в собственности системы теплопотребления, тепловые сети, теплоисточники, обязаны осуществлять подготовку к осенне-зимнему периоду (далее – ОЗП) в соответствии с положениями ТКП 388-2012.

В целях своевременной подготовки к работе в ОЗП рекомендуем в срок до 15 мая 2019 года согласовать в территориальном органе Госэнергогазнадзора дату работы комиссии по проверке готовности системы теплоснабжения организации к работе в ОЗП. При несогласовании даты она будет установлена Графиком регистрации паспортов готовности к работе в ОЗП 2019/2020 гг.

Предупреждаем, что в соответствии со статьей 20.11 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь непринятие мер по подготовке теплоиспользующего оборудования для работы в ОЗП влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 500 базовых величин.

Телефон территориального органа Госэнергогазнадзора – 34-69-95.