|
Дату работы комиссии по проверке готовности системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду организации должны согласовать до 15 мая
03.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В целях своевременной подготовки к работе в ОЗП рекомендуем в срок до 15 мая 2019 года согласовать в территориальном органе Госэнергогазнадзора дату работы комиссии по проверке готовности системы теплоснабжения организации к работе в ОЗП. При несогласовании даты она будет установлена Графиком регистрации паспортов готовности к работе в ОЗП 2019/2020 гг.
Предупреждаем, что в соответствии со статьей 20.11 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь непринятие мер по подготовке теплоиспользующего оборудования для работы в ОЗП влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 500 базовых величин.
Телефон территориального органа Госэнергогазнадзора – 34-69-95.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)