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Местные власти постепенно отменяют запреты на посещение леса
03.05.2019 14:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 33 районах страны отменен запрет на посещение леса по состоянию на 15.00 3 мая. Такие данные приведены на интерактивной
Запреты отменили почти во всей Гомельской области, за исключением Октябрьского и Светлогорского районов.
На Минщине запреты сняли в Несвижском, Вилейском и Слуцком районах, по Могилевской — в Бобруйском и Кировском районах, а по Гродненской — в Сморгонском, Островецком, Ошмянском, Ивьевском, Вороновском и Щучинском.
Однако остаются закрытыми леса в 85 районах страны, куда визит все так же может повлечь административную ответственность и штраф.
«Запреты на посещение лесов у нас вводятся, как правило, когда наступает 4−5 класс пожарной опасности. Так как в регионах обстановка стабилизируется (прошли дожди, нет пожаров, снижается класс опасности) — то лесхозы обращаются к властям с инициативой отменить запреты», — пояснила пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева.
По ее словам, тенденция просматривается по всем регионам: вчера открытыми стали леса в 14 районах, а сегодня — уже в 33.
«Учитывая те погодные условия, которые
Кстати, сегодня синоптики рассказали: так сухо в апреле на территории Беларуси не было с 1945 года. В среднем по стране
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Запрет отменили в 33 из 118 районов республики.
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