Местные власти постепенно отменяют запреты на посещение леса

Источник материала: Tut.by

В 33 районах страны отменен запрет на посещение леса по состоянию на 15.00 3 мая. Такие данные приведены на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Запреты отменили почти во всей Гомельской области, за исключением Октябрьского и Светлогорского районов.

На Минщине запреты сняли в Несвижском, Вилейском и Слуцком районах, по Могилевской — в Бобруйском и Кировском районах, а по Гродненской — в Сморгонском, Островецком, Ошмянском, Ивьевском, Вороновском и Щучинском.

Однако остаются закрытыми леса в 85 районах страны, куда визит все так же может повлечь административную ответственность и штраф.

«Запреты на посещение лесов у нас вводятся, как правило, когда наступает 4−5 класс пожарной опасности. Так как в регионах обстановка стабилизируется (прошли дожди, нет пожаров, снижается класс опасности) — то лесхозы обращаются к властям с инициативой отменить запреты», — пояснила пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева.

По ее словам, тенденция просматривается по всем регионам: вчера открытыми стали леса в 14 районах, а сегодня — уже в 33.

«Учитывая те погодные условия, которые прогнозируют синоптики (прохладная погода и дожди. — Прим. TUT.BY), запреты продолжат снимать. Но не везде еще достаточно влажная почва, чтобы заявить, что лесных пожаров нет: вчера у нас было три. Не такие большие (площадью до гектара), но в некоторых регионах все еще сухо. Раньше, для сравнения, в сутки фиксировалось по 40−50 очагов возгорания».

Кстати, сегодня синоптики рассказали: так сухо в апреле на территории Беларуси не было с 1945 года. В среднем по стране выпало 7 мм осадков , а это лишь 18,2% климатической нормы.