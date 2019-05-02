В 2020 году в Национальном аэропорту Минск начнут ремонтировать старую взлетно-посадочную полосу

Источник материала: Tut.by

На церемонии открытия новой взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко рассказал, что в этом году две полосы будут использовать одновременно, а к концу 2020-го приступят к ремонту старого полотна.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Фактически у нас будут две равноценные полосы, которые будут принимать любые самолеты», — отметил он. Реконструкция оценивается в 90 млн долларов. Планируется, что займет она два-три года.

Александр Лукашенко поручил не затягивать с ремонтом старой полосы. «Железных два требования: без всяких излишеств, по минимуму восстановить эту полосу, осовременить, если нужно, и в исключительно сжатые сроки. Может быть, и не два года, — сказал президент. — Поездите по миру, изучите передовой опыт и посмотрите, как ее шлифануть и какой слой бетона надо положить».

Глава государства также поручил организовать удобное железнодорожное сообщение между Минском, индустриальным парком «Великий камень» и аэропортом. Эти вопросы он поручил взять на особый контроль. «Надо посмотреть, чтобы это было разумно. Железную дорогу надо строить быстро, чтобы людям было удобно подъехать», — поручил Александр Лукашенко.