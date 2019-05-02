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В 2020 году в Национальном аэропорту Минск начнут ремонтировать старую взлетно-посадочную полосу
03.05.2019 15:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На церемонии открытия новой взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко рассказал, что в этом году две полосы будут использовать одновременно, а к концу 2020-го приступят к ремонту старого полотна.
«Фактически у нас будут две равноценные полосы, которые будут принимать любые самолеты», — отметил он. Реконструкция оценивается в 90 млн долларов. Планируется, что займет она два-три года.
Александр Лукашенко
Глава государства также поручил организовать удобное железнодорожное сообщение между Минском, индустриальным парком «Великий камень» и аэропортом. Эти вопросы он поручил взять на особый контроль. «Надо посмотреть, чтобы это было разумно. Железную дорогу надо строить быстро, чтобы людям было удобно подъехать», — поручил Александр Лукашенко.
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«Фактически у нас будут две равноценные полосы, которые будут принимать любые самолеты», - отметил он. Реконструкция оценивается в 90 млн долларов. Планируется, что...
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