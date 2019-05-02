Матери ребенка, выброшенного в кусты в Бобруйске, дали 17 лет. Малыш выжил

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске вынесли приговор матери, ребенка которой нашли в кустах 17 октября 2018 года . Женщину признали виновной в покушении на убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, пишет «Коммерческий курьер». Ее приговорили к 17 годам колонии усиленного режима. Также женщине назначено принудительное лечение от алкоголизма.



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Новорожденного мальчика нашли в кустах вечером 17 октября врачи скорой помощи. Медики услышали детский крик и увидели в кустах ребенка. Он лежал на земле в десятке метров от частного дома. Накануне на пульт диспетчера скорой помощи поступило сообщение о начавшихся родах у женщины в одном из частных домов.

Мальчик, которого врачи нашли в кустах, — четвертый ребенок, которого родила бобруйчанка Светлана. Двое старших мальчиков находятся в опекунских семьях по решению суда, осенью 2016-го женщина оставила в Кличевской районной больнице дочь.

Ранее Светлана трижды привлекалась к уголовной ответственности за кражи и грабежи. В феврале 2019-го суд лишил ее родительских прав . На слушании по этому делу женщина путалась в показаниях, ссылалась на отсутствие памяти. Рассказала, что вечером 17 октября она была в гостях, там выпивала. Потом пошла домой к своему сожителю Григорию, где и родила.

Мужчины в тот момент дома не было — они поругались. По словам Светланы, она пошла искать Григория с новорожденным мальчиком на руках, упала в канаву, ребенок выскользнул из рук. Так как было темно, женщина не смогла найти мальчика, потому вернулась домой за спичками или фонариком.

— Почему вы не смогли найти ребенка по плачу? — спрашивала судья.

Женщина ответила молчанием. А после сказала, что у нее не было намерений оставлять новорожденного на улице.

Соседи в суде рассказывали, что часто видели Светлану в нетрезвом состоянии, в том числе и незадолго до родов. А в доме, где она проживала с сожителем, часто собирались шумные компании.

Сожитель женщины, 41-летний бобруйчанин Григорий, рассказал, что в тот вечер Светлана сообщила ему, что «возможно, сегодня будет рожать». После этого они поссорились. Григорий ушел из дома, чтобы вызвать скорую от соседей. Когда вернулся, дома были уже милиционеры.

Ребенок, которого родила Светлана, не от Григория. Где биологический отец младенца, женщина не знает.

Однако отчество у мальчика — Григорьевич. Имя ребенку дали в Доме ребенка. Его назвали Иваном.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.