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В Беларуси введут закон, чтобы регулировать работу волонтеров

03.05.2019 16:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларуси нужен закон, регламентирующий волонтерство. К такому выводу пришли члены Совета по вопросам правовой и судебной деятельности при президенте, пишет Национальный правовой портал pravo.by.

На заседании 30 апреля обсуждался вопрос законодательного регулирования добровольческой (волонтерской) деятельности.

«Несмотря на массовость волонтерских организаций, в своей повседневной деятельности они сталкиваются с рядом проблем, связанных с отсутствием единого комплексного нормативного правового акта, регламентирующего права и обязанности волонтеров, также иные вопросы осуществления их деятельности», — сообщает pravo.by.

В результате Совет признал целесообразным принять соответствующий закон, чтобы обеспечить «надлежащее регулирование» сферы и повысить «социальную значимость».

Там же отметили, что нужно стимулировать развитие волонтерства в стране, особенно среди школьников и студентов.

 
 
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Цель - обеспечить «надлежащее регулирование» сферы и повысить ее «социальную значимость».
 
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