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Бутылка коньяка - это подарок или взятка? Адвокаты прочли врачам лекцию по коррупции

03.05.2019 16:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Адвокаты прочли медикам лекцию по противодействию коррупции. С инициативой рассказать о тонкостях Уголовного кодекса и нюансах судебной практики выступили адвокаты бюро «Маслов, Гашинский и партнеры». Они разослали предложение во все ведомства, откликнулись пока два — Минздрав и Минтранс. TUT.BY собрал пять актуальных вопросов и ответов, которые прозвучали во время разговора с медиками.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Коррупционное «дело медиков» последний год обсуждается постоянно: о нем говорят правоохранительные органы, сами врачи и пациенты. Если в декабре 2018 года говорилось почти о 100 фигурантах, то недавно председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил — задержания продолжаются. Так что закон расценивает как взятку? Если благодарный пациент поздравляет врача с Новым годом — это преступление или нет? Правда ли, что можно брать подарки не дороже 60 долларов, — и только тогда за это ничего не будет?

1. Бутылка коньяка — это подарок или взятка?

Все зависит от того, за что и при каких обстоятельствах ее дают врачу. Например, если пациент, который лечился в больнице год назад, решил просто поздравить с Новым годом врача, ни на что не рассчитывал, ни о чем не просил и медик никаким образом не использовал служебное положение — это подарок. За него ответственность не грозит.

— Но может быть иначе. В судебной практике был пример, когда один из руководителей силовых структур проводил проверку в отношении своей знакомой, привлек ее к административной ответственности в рамках санкции, а спустя полгода она купила ему путевку в Испанию. Судом это было расценено как взятка, так как материальные блага были переданы именно за решение вопросов, входящих в компетенцию данного должностного лица, хотя изначально никакой договоренности о том, какое именно административное взыскание будет наложено, не было. В итоге руководитель приговорен к девяти годам лишения свободы, — приводит пример адвокат Антон Гашинский. — Здесь все очень погранично. Все зависит от того, почему человек передает должностному лицу деньги или другие материальные блага.

Так при каких обстоятельствах бутылка коньяка превращается в уголовное дело? Когда врач использует свое служебное положение (например, дает больничный пациенту, которому он не положен) и берет за это коньяк — то тут же может стать фигурантом уголовного дела (по ч.1 ст. 430 УК (Получение взятки) наказание — до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества).

2. А коллекционная бутылка стоимостью $ 500 «ни за что» — подарок или взятка?

— Считается абсолютно нормальным вручение должностным лицам ценных подарков, образцов производимой продукции, сувениров, канцелярских принадлежностей, — перечисляет адвокат. — Но при этом их стоимость не должна превышать пяти базовых величин (Прим. TUT.BY — 127,5 рублей, или около 60 долларов по актуальному курсу).

Если подарок дороже, то, невзирая на то, «за что-то» или «просто так» он был сделан, — незаконный.

Чтобы избежать неприятностей, адвокат советует врачам о подарке сообщить своему руководителю, подарок зарегистрируют. Правда на практике так мало кто делает. Кстати, если подарок оказывается дороже 60 долларов, его изымают в доход государства.

А нужно ли сообщать о презенте, если он меньше заявленной суммы? Ведь все равно закон не нарушен? Можно, но тогда нужно быть готовым к различным объяснениям с правоохранительными органами. К примеру, при обыске у медика нашли крупную сумму денег и ему могут вменить, что он брал подарки не дороже пяти базовых величин — но это было поставлено на поток.

Главное: если врач еще и заранее указывал, что его необходимо отблагодарить, пусть и незначительными по стоимости вещами, за совершение каких-либо действий — то это точно будет расценено как получение взятки.

3. Обязательно ли брать деньги в руки, чтобы врача отправили в суд за взятку?

Оказывается, нет. Как отмечает адвокат Антон Гашинский, если «обусловленная взятка» не была получена по каким-то причинам — это все равно расценивается как преступление: покушение на получение взятки. И возбуждается, например, не просто ст. 430 УК, а ст. 14 ст. 430 «Покушение на получение взятки». Наказание фактически такое же, если бы человек получил деньги в руки.

— Например, врач договорился, что за определенные действия, связанные с его службой, получит пять тысяч долларов. Договоренность достигнута, деньги спрятаны в клумбе, после работы их нужно забрать. Однако о преступлении стало известно правоохранительным органам, они задерживают медика, тот не успевает забрать обещанную взятку. Эта ситуация с юридической точки зрения — покушение на получение взятки, — объясняет специалист.

4. Если врач отказался от взятки в последний момент, то закон не нарушил?

— Не всегда правильно решается вопрос об освобождении от уголовной ответственности взяткополучателей, отвергнувших взятку, — комментирует Антон Гашинский, адвокат адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры».

Например, медик может заявить, что не собирался брать эти деньги, спрятанные в клумбе. Это поможет избежать ответственности? Нет. Как правило, при проведении оперативных мероприятий (прослушке, диктофонной записи) фиксируется, что человек не отказывается от взятки. Например, ему сообщили: деньги лежат в определенном месте, он не сказал «нет», промолчал и молчание будет расценено как согласие.

Как отказаться от взятки без последствий?

— Это нужно делать твердо и четко, говорить «нет» взяткодателю. Также следует знать, что нередко сотрудниками правоохранительных органов проводится так называемый оперативный эксперимент, когда к проверяемому лицу приходит человек и передает деньги под контролем оперативников. Как правило, это все фиксируется скрытой камерой. Если к вам приходит незнакомый или знакомый человек и открыто предлагает деньги, нужно сразу и четко от них отказаться, — советует адвокат. —  Вполне возможно, что в это время за вами наблюдают сотрудники милиции и других специальных подразделений. Если после посетителя вы обнаружили в своем кабинете деньги или другие материальные ценности, немедленно сообщите об этом вышестоящему руководству или в милицию, а также по возможности исключите прикосновение к этим деньгам руками.

5. Если заключить досудебное соглашение, можно рассчитывать на мягкий приговор?

— В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом досудебное соглашение о сотрудничестве — это соглашение, заключаемое в письменном виде между подозреваемым (обвиняемым) и прокурором, в котором определяются обязательства подозреваемого (обвиняемого) по оказанию содействия предварительному следствию и условия наступления ответственности подозреваемого (обвиняемого) при выполнении им указанных обязательств. Условиями обычно являются полное признание вины и погашения незаконно полученного дохода в виде взятки либо погашения причиненного ущерба по другому коррупционному преступлению (злоупотребление властью либо превышение и другие) — рассказывает адвокат Антон Гашинский.

Проще говоря, человек идет на сделку со следствием, рассчитывая на более мягкий приговор. Но на практике так выходит не всегда.

— Следователи умалчивают про совокупность преступлений. Например, по ч.3 ст. 430 (Получение взятки в особо крупном размере) грозит от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. При заключении досудебного соглашения человек получает 7,5 лет. Но, кроме того, в ходе расследования в отношении фигуранта могут возбудить еще одно уголовное дело, но уже по другой статье УК, к примеру, ч.3 ст. 424 (Злоупотребление служебными полномочиями). В итоге за получение взятки его приговаривают, как предусмотрено было соглашением к 7,5 годам, а за злоупотребление к пяти годам, а по совокупности окончательное наказание — 12 лет лишения свободы, — добавляет адвокат.

Поэтому при заключении досудебного соглашения нужно учитывать все нюансы и возможные последствия. Соглашаясь на досудебное соглашение, уже практически в ста процентах случаев нужно понимать: по уголовному делу будет постановлен обвинительный приговор.

 
 
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