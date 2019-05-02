Журналисты «районки» вместе с активистами навестили ветеранов Великой Отечественной войны

Источник материала: Асiповiцкi край

Спасибо за Победу!

11 ветеранов Великой Отечественной войны. 11 судеб. А в 1947 году, как вспоминает Дмитрий Андреевич Сикилинда, их было полторы тысячи… Годы не щадили бойцов, постепенно унося их жизни. В строю остались единицы. Но они с честью несут звание защитника Родины. Радуются жизни, читают книги, решают кроссворды, закладывают сады, мечтают… Мы, послевоенные поколения, должны научиться ценить мирную жизнь, за которую бились на войне наши деды и прадеды. Вечный огонь Победы никогда не должен потухнуть в наших сердцах. Благодарим за все, дорогие наши!

День за днем приближается великая дата — очередная годовщина Победы над немецко—фашистскими захватчиками. На дворе — мирная весна, время, когда оживает природа. И еще острее ощущается, как прекрасна жизнь, как дорога она нам! И в полной мере приходит понимание, чем поколения, не знавшие войны, обязаны всем, кто воевал, погибал и выживал в тех адских условиях. И в преддверии праздника снова и снова приносим самые искренние слова благодарности нашим дорогим ветеранам, всем принимавшим участие в сражениях и трудившимся для фронта. К сожалению, свидетелей тех страшных событий становится все меньше, и хочется каждого вспомнить и обнять, прижать к груди морщинистые руки, согреть теплом и просить у бога, чтобы каждый из них был окружен любовью, вниманием и заботой родных и близких, чтобы как можно дольше светились радостью глаза.

Наверно, поэтому «районка» в очередной раз решила провести благотворительную акцию «Подарок ветерану«, к которой присоединились местные предприниматели Сергей Плют, Павел Сергеев, Дмитрий Осмоловский, Наталья Пахоменко, Николай Кравчук, школьники Елизовской и Свислочской СШ, волонтеры отряда «Доброе сердце«. Кроме набора продуктов, на этот раз мы отправились к участникам войны с яблонями. Как известно, это садовое дерево считается символом нашей памяти о Великой Отечественной, символом победного мая 1945 года. 11 молоденьких саженцев — именно столько ветеранов проживает сейчас на осиповичской земле — появились благодаря руководителю ООО «Кливер» Борису Недачину:

— Не только приятно, но и почетно поучаствовать в акции, — сказал он. — В нашей семье чтут память моего деда—фронтовика. Пусть в честь него и всех ветеранов яблони растут и радуют!

***

30 апреля, 9 часов утра, Слобода, Свислочский сельсовет.





Подъезжаем к уже знакомому дому Владимира Ивановича Кобылянца. Вокруг чисто, возле сарая — целая скирда наколотых дров, новый современный забор, во дворе — декоративный колодец, свежевспаханная земля.

На стук отозвался хозяин. Приветствуем его, вручаем подарки, цветы.

— А вот это — яблоня! Показывайте, где сажать!

— Яблоня — это хорошо. Сам нынче посадил черешню, грушу и яблоню. А тут еще одна, — с радостью в голосе говорит ветеран и ведет к выкопанной уже ямке. — Кто будет помогать?





Лопата оказалась в руках 11-классника Свислочской СШ Романа Данильчика. 5 минут — и саженец «прописался» на новое место.

— Расти, яблонька,— обращается к деревцу ветеран. — Как только даст плоды, обязательно приезжайте: вместе попробуем.







С улыбкой возвращаемся к крыльцу. Узнав, что помощник — внук бывшего коллеги Ивана Данильчика, Кобылянец обрадовался еще больше:

Я же работал с твоим дедом! Хороший был человек.

***

9.40, Елизово.









Сворачиваем с главной дороги в переулок Железнодорожный. У дома № 14, где живет Станислава Евгеньева Кутникова, нас уже ждут пионеры-шестиклассники местной школы. На крыльце — хозяйка. Поздравления, фото на память. Вместе с невесткой Еленой Эдуардовной идем в сад. На помощь пришел и парень из соседнего дома. Сообщаем, что сорт называется «имант».





— Имант? — переспрашивает Валентина. — У нас уже растет такая яблоня. Сейчас даже яблоками угощу.







И вот наша дружная компания снимает пробу. Сладко-кислые, сочные. Главное, что хорошо сохранились. А вот и узелок на дорогу. Теперь к саженцам и плоды в придачу…





***

10.05, Красное.





Едем по улице Набережной. Кто-то пасет коз, где-то стоит рев мини-трактора, вот отдыхающие на лавочке. Замечаем старого знакомого — зятя ветерана Владимира Гавриловича Сметаны. Вместе идем в дом, где радушно встречает гостей дочь Валентина. А вот и сам участник войны.





— Как же без парадного пиджака? Помоги, дочка, надеть.





И снова цветы, подарки, поздравления. И яблонька. В глазах — счастье.





— Я еще парень хоть куда, — бодрится хозяин. — Недавно в госпитале был, «подлатали» немного. Только с глазами проблема, вижу плохо. Но яблоню посажу. Внукам и правнукам на память. У меня семья большая — 30 человек собирается за праздничным столом.





***

11.10, Осиповичи.







Автозаводской микрорайон. Здесь живут Нина Афанасьевна Савельева и Василий Климентьевич Иванович. Вместе с волонтерами из СШ № 4 идем по их адресам. Возраст ветеранов приближается к 100 годам. Оба окружены вниманием и заботой. У Ивановича встречает соцработник Анна Лохмутова. Климентьевич почти ничего не видит. Приходу гостей обрадовался, как и тому, что под окнами теперь будет расти яблонька в его честь. А у Нины Афанасьевны от такой новости на глазах навернулись слезы. Ей захотелось показать ребятам самые дорогие реликвии — удостоверения к полученным за боевые действия наградам. И фотографию 1943 года, на которой она, молоденькая связистка, вместе с товарищами по службе…







Небольшой сквер за домом № 85 по Сумченко. Именно здесь будут расти 2 яблони в честь ветеранов Ивановича и Савельевой, радовать прохожих весной цветочным ароматом, а осенью — плодами.































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12.20, центральная райбольница.





Поднимаемся в хирургическое отделение в палату № 5 к Дмитрию Андреевичу Сикилинде. К сожалению, возраст дает о себе знать, но он встречает нас доброжелательной улыбкой. На столе — огромная книга.

— Состою в книжном клубе, — говорит уважаемый ветеран. — Недавно получил новую партию литературы. Читаю, чтобы не скучать.





К нашим поздравлениям присоединился и медперсонал.

— А яблоньку пусть дочка посадит, — решают Дмитрий Андреевич и его супруга.

Так тому и быть.







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13.30. Редакция газеты. Михаил Павлович Подвойский принес новые стихи. Партизан, учитель по профессии, поэт в душе, он и сейчас готов декламировать написанное. Этому и стали свидетелями. Здесь же вручили подарок.





Доволен:

— Саженец посажу на даче, на радость себе и родным.











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14.10, ул. Сумченко.

Семья Виктора Васильевича Валюка встречает нас, как всегда, торжественно. Отец и сын — оба военные. Один воевал, после войны служил и жил в России. Второй связал жизнь и службу с Беларусью. Внук, кстати, тоже пошел по их стопам.





И снова звучат стихи: «Был у майора Деева / Товарищ — майор Петров, / Дружили еще с гражданской, / Еще с двадцатых годов…».

— Яблоньке место найдется, — говорит офицер. — Пусть белорусская земля ее примет, как и меня…







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14.30, ул. Рабоче-Крестьянская.





Семья Царик. Константин Кириллович сидит в кухне за столом, читает… Купера.

Деревце посадит внук. У дочери в деревне есть небольшой домик.







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15.00, ул. Володарского.

Мария Демьяновна Крупская хороша знакома с журналистами «районки»: не раз становилась героиней наших публикаций.







— Проходите, всегда рада гостям. Правда, сама еле хожу, ноги болят. Но по дому пока управляюсь. Недавно приходили работники центра соцобслуживания. Тоже принесли подарок, — и с неподдельной радостью показала с любовью сделанную открытку к Дню Победы.







— Где будем деревце размещать?

В саду есть место. Сын вечером приедет из Минска и определится. Огромное спасибо за память, за то, что не забываете нас, ветеранов.







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2 мая, 9.00, ул. Дмитриева.

Зинаида Трофимовна Вдовенко живет с дочерью Натальей.







— Яблоню посадим под окном дома, — говорит она. — Будем вместе наблюдать за ее развитием. А потом угощать соседей плодами.











Нина ВИКТОРЧИК. Фото Нины ЦАРИК.

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