Информация для пассажиров. Расписание движения автобусов на Радуницу и День Победы

Источник материала: Асiповiцкi край

7 мая 2019

«Вокзал — кладбище «Прудок» (ч/з пл. Ленина, по ул. Королева): отправление с «Вокзала» — 8.40 (с ул. Черняховского ч/з микр. ж.д,), 11.10, 11.50; с «Прудка» — 9.20, 11.00, 11.50, (13.10 до микр. ж.д.);

«Вокзал — кладбище «Прудок» (ч/з пос. Советский): отправление с «Вокзала» — 10.20 (ч/з «Поликлинику»), 12.25; с «Прудка» — 11.40, 12.20, 14.00;

«Микрорайон ж.д. — Поликлиника — кладбище «Прудок» (ч/з ул. Черняховского, пос. Советский): отправление с «Микр. ж.д.» — 9.25; с ул. Черняховского — 9.28;

«Поликлиника — кладбище «Прудок» (ч/з путепровод по ул. Ленинской): отправление с «Поликлиники» — 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.10, 11.45, 12.10, 13.10, 13.20, 14.20; с «Прудка» — 9.30, 10.00, 10.30, 11.20, 11.40, 12.40, 13.40, 15.00;

«Поликлиника — кладбище «Прудок» (ч/з пос. Советский): отправление с «Поликлиники» — 9.05, 9.45, 10.45; с «Прудка» — 9.45, 12.35.

ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ БИЛЕТНЫЕ КАССИРЫ В АВТОБУСАХ.

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА 0,55 РУБ. ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ ДЕЙСТВУЮТ.

9 мая 2019

в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь, движение автобусов в пригородном и городском сообщениях в период с 8.45 до 12.00 будет осуществляться по ул. Риммы Кунько.

Высадка и посадка пассажиров будет производиться на остановочных пунктах, расположенных параллельно действующим.

Введена дополнительная остановка автобусов «ДЭУ-73» для высадки и посадки пассажиров маршрутов №№ 7, 12, 15.

Исключаются остановочные пункты в прямом и обратном направлении: «Детская библиотека», «Площадь Ленина», «Беларусбанк».