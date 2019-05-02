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В Бресте на время закроют остановки «Зеленая» и «ЦМТ»

03.05.2019 16:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 20.00 4 мая до 6.00 5 мая будет запрещено движение транспорта по боковому проезду улицы Московской на участке от проспекта Машерова до ул. 28-го Июля в Бресте, сообщает горисполком.

Это необходимо для дорожных работ на новом участке Кобринского путепровода.

В связи с закрытием движение троллейбусов маршрутов №№ 1, 2, 3, 4, 8, 9 в центральную часть города в прямом и обратном направлениях с 20.00 4 мая до 6.00 5 мая будет закрыто.

Троллейбусы маршрута № 1 будут ездить до остановки «Завод» с разворотом на улицу Пионерскую, Я. Купалы, Партизанский проспект, Московскую до областной больницы.

В это время будут временно закрыты остановочные пункты «Зеленая» и «ЦМТ» при следовании из центра города, сообщает Брестский автопарк.

 
Теги: Брест
 
 
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С 20.00 4 мая до 6.00 5 мая будет запрещено движение транспорта по боковому проезду улицы Московской.
 
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