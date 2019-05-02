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В Бресте на время закроют остановки «Зеленая» и «ЦМТ»
03.05.2019 16:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 20.00 4 мая до 6.00 5 мая будет запрещено движение транспорта по боковому проезду улицы Московской на участке от проспекта Машерова до ул. 28-го Июля в Бресте,
Это необходимо для дорожных работ на новом участке Кобринского путепровода.
В связи с закрытием движение троллейбусов маршрутов №№ 1, 2, 3, 4, 8, 9 в центральную часть города в прямом и обратном направлениях с 20.00 4 мая до 6.00 5 мая будет закрыто.
Троллейбусы маршрута № 1 будут ездить до остановки «Завод» с разворотом на улицу Пионерскую, Я. Купалы, Партизанский проспект, Московскую до областной больницы.
В это время будут временно закрыты остановочные пункты «Зеленая» и «ЦМТ» при следовании из центра города,
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С 20.00 4 мая до 6.00 5 мая будет запрещено движение транспорта по боковому проезду улицы Московской.
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