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В Гомеле колясочник попросил водителя троллейбуса помочь ему с посадкой. «Нет времени», бросил тот
03.05.2019 17:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
21 апреля в Гомеле инвалид-колясочник на остановке «8 марта» попросил помощи водителя троллейбуса № 8: сам он не мог попасть в салон транспорта. Тот ответил отказом: «Нет времени». Как закончилась эта неприятная история, сообщает
Мужчина обратился с жалобой в «Горэлектротранспорт», там провели разбирательство — и привлекли водителя к дисциплинарной ответственности.
По словам транспортников, «водитель во время работы на линии обязан в случае необходимости оказывать содействие при посадке и высадке инвалидов-колясочников» — и гомельским водителям руководство, как следует из письма, об этом напомнило.
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Мужчина обратился с жалобой в «Горэлектротранспорт».
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