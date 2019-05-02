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В Гомеле колясочник попросил водителя троллейбуса помочь ему с посадкой. «Нет времени», бросил тот

03.05.2019 17:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 апреля в Гомеле инвалид-колясочник на остановке «8 марта» попросил помощи водителя троллейбуса № 8: сам он не мог попасть в салон транспорта. Тот ответил отказом: «Нет времени». Как закончилась эта неприятная история, сообщает паблик «Безбарьерный Гомель».

Мужчина обратился с жалобой в «Горэлектротранспорт», там провели разбирательство — и привлекли водителя к дисциплинарной ответственности.


Фото: «Безбарьерный Гомель»

По словам транспортников, «водитель во время работы на линии обязан в случае необходимости оказывать содействие при посадке и высадке инвалидов-колясочников» — и гомельским водителям руководство, как следует из письма, об этом напомнило.

 
Теги: Гомель
 
 
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