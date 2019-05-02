Активисты предлагают высадить в центре Гомеля возле облисполкома рожь и васильки. Как вам?

Источник материала: Tut.by

Очередную креативную идею предлагают члены урбанистической инициативы «Smart Homel»: на этот раз активисты хотят придать национальный колорит проспекту Ленина в Гомеле.





По мнению авторов идеи, сейчас проспект Ленина в районе облисполкома мало чем выделяется визуально, у улицы нет изюминки, отличающей ее от остальных. Ее-то и предлагают местным властям активисты. Тем более, что для воплощения идеи не нужны деньги — разве что на горсть зерна.

Автор визуализации Анна Дудашенко предлагает высадить в клумбы рожь и васильки — символ Беларуси.

Вот так это может выглядеть летом:





А так — осенью:





«Мы решили присмотреться к старым бетонным клумбам, которые находятся на этом участке проспекта. Здесь уже есть два нестандартных типа подобных клумб, в которые обычно высаживают бархатцы или другие цветы. Необычно бы смотрелись васильки или рожь. К тому же это наши национальные символы, и такого в центре других белорусских городов действительно нет. Наш город при реализации такой не слишком дорогой идеи точно выиграл бы!», — считает Анна.

Также активисты урбанистической инициативы просят увеличить на проспекте количество высаженных деревьев, сделать парковки для велотранспорта и обращают внимание на слишком зауженный в пользу автовладельцев тротуар возле Главного статистического управления Гомельской области.

В ближайшее время общественники собираются донести свои идеи до руководства города и надеются на положительный ответ.